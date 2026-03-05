Yüzey Altı Katmanlar
Ruzy Gallery’de Thom Oosterhof küratörlüğünde düzenlenen “Surface” sergisi sanatseverlerle buluştu.
Adam Parker Smith, Christian Holze, Márton Nemes ve Peter Cvik’in eserlerini bir araya getiren sergi; yüzey, form ve malzeme arasındaki ilişkiyi odağına aldı. Endüstriyel ve geleneksel bileşenlerin dönüştürüldüğü seçki, algı ve maddesellik kavramlarını yeniden düşünmeye açtı. Farklı disiplinlerden üretimlerin yer aldığı sergi, izleyiciyi yalnızca görünenle değil, yüzeyin ardındaki kavramsal ve duygusal katmanlarla da karşı karşıya bıraktı. Moda, sanat ve cemiyet hayatından pek çok isimin yoğun ilgi gösterdiği açılış davetinde konuklar, eserleri ilk kez yakından izleme fırsatı buldu.