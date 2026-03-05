En Son Davetler
Yüzey Altı Katmanlar

Ahu Yağtu
Dilan Deniz Çiçek
Asuman, Nihat Odabaşı
Bulut Reyhanoğlu
Christian Hoze, Peter Cvik, Marton Nemes
Esra Çevik
Çağatay, Tuvana-Elif Odabaşı
Evin Tümay
Sanat, Sergi

Yüzey Altı Katmanlar

Ruzy Gallery’de Thom Oosterhof küratörlüğünde düzenlenen “Surface” sergisi sanatseverlerle buluştu.

Adam Parker Smith, Christian Holze, Márton Nemes ve Peter Cvik’in eserlerini bir araya getiren sergi; yüzey, form ve malzeme arasındaki ilişkiyi odağına aldı. Endüstriyel ve geleneksel bileşenlerin dönüştürüldüğü seçki, algı ve maddesellik kavramlarını yeniden düşünmeye açtı. Farklı disiplinlerden üretimlerin yer aldığı sergi, izleyiciyi yalnızca görünenle değil, yüzeyin ardındaki kavramsal ve duygusal katmanlarla da karşı karşıya bıraktı. Moda, sanat ve cemiyet hayatından pek çok isimin yoğun ilgi gösterdiği açılış davetinde konuklar, eserleri ilk kez yakından izleme fırsatı buldu.

 

