“Saç, Anlatılan Hikâyenin Kalbidir” – Engin Aktaş

yazan: MAG 37

2004 yılında Cihangir’de başlayan tutkusunu bugün dev prodüksiyonlara ve ikonik tasarımlara taşıyan Engin Aktaş, saç tasarımını bir “kimlik inşası” olarak görüyor. Kamera önündeki kusursuz hikâyelerden günlük hayatın doğal zarafetine uzanan vizyonuyla Aktaş, ustalığının sırlarını ve sektöre yön veren felsefesini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Sektöre giriş hikâyenizden bahseder misiniz? Saç tasarımı tutkusu nasıl ve nerede başladı?

Sektöre 2004 yılında, doğup büyüdüğüm semt olan Cihangir’de, bir kuaför salonunda çalışmakla başladım. O dönemde kalabalık ve dinamik bir ekip içerisinde çalışıyordum. O enerjiyi, o kolektif tutkuyu gördüğümde içimdeki aşk filizlendi ve bu işin tam olarak benim yapmam gereken şey olduğuna karar verdim. O günden beri bu tutku beni besleyerek bugüne kadar getirdi.

Engin Aktaş imzasını taşıyan bir saçın en belirgin özelliği nedir? Sizi ayıran temel felsefeniz nedir?

Engin Aktaş imzasını taşıyan saç tasarımlarının en belirgin özelliği, her zaman kişinin kimliğine ve ihtiyaçlarına odaklanmam. Onun rahat hissettiği, kendini yansıtan bir saç tasarlamak, benim temel felsefem. Tabii bu, bir gelin saçı, bir moda çekimi ya da bir sanatçının konser performansı için hazırlanabilir. Her projede, giyilen kıyafetten aksesuarlara, mekândan anlatılan hikâyeye kadar her detayı titizlikle göz önünde bulunduruyorum.

Mesleğinizde ustalık tanımınız nedir? Sürekli değişen trendlere rağmen değişmeyen prensipleriniz var mı?

Ustalık benim için sadece teknik beceriden öte, bir vizyon ve sürekli gelişim yolculuğu demek. Her gün değişen moda ve trendlere rağmen benim prensibim, her zaman bireyin özgünlüğünü ön plana çıkarmak. Bu nedenle, teknik bilgimi sanatsal bakış açımla harmanlayarak, müşterilerimin hem bugünkü hem de gelecekteki estetik beklentilerini karşılıyorum.

Birçok ünlü ismin çekimlerinde saç tasarımlarını yapıyorsunuz. Kamera önü için saç hazırlamakla günlük hayata saç hazırlamak arasındaki en büyük farklar neler?

Günlük hayatta saç hazırlığı, basit bir davete katılmak ya da rutin bir gün için yapılan bir dokunuş; fakat kamera önü saç tasarımı bambaşka bir disiplin. Canlıda sıradan görünen bir saç, kamera önünde muhteşem bir derinlik kazanabilir ya da tam tersi. Bu yüzden, ışık açısını, çekim açısını, kullanılan ürünleri ve saçın kameradaki hareketini çok dikkatli planlıyorum. Yani, günlük hayattaki basit zarafetten, kamera önündeki kusursuz hikâyeye geçiş yapıyorum.

Çekimlerde konsept ve stil ekipleriyle nasıl bir sinerji kuruyorsunuz? Saçın, anlatılan hikâyedeki rolü size göre ne kadar kritik?

Çekimlerde konsept ve stil ekipleriyle çalışırken, her zaman önceliği styling’e veriyoruz. İlk olarak, giyilecek kıyafetten istenilen karaktere kadar her detayı ekiple birlikte önceden tasarlıyoruz. Bu süreçte, ekip toplantıları yapıyor, moodboard’lar hazırlıyor ve her detayın uyumuna odaklanıyoruz. En kritik nokta, stil ve hikâye tam olarak belirlendikten sonra, fotoğrafçı ve yönetmenle uyum içinde çalışmak. Saç, bu anlatılan hikâyenin kalbi gibi, her karede o karakteri canlı hâle getiriyor.

Bugüne kadar çalıştığınız ve sizi yaratıcılık anlamında en çok besleyen proje veya çekim hangisiydi?

Bugüne kadar çalıştığım her proje, benim yaratıcılığımı besleyen birer tuğla oldu. Tek bir projeyi diğerlerinden ayırt etmek zor, çünkü her biri bana farklı bir perspektif kazandırdı. Örneğin; birinde minimalist bir estetik yakalarken, diğerinde cesur renklerle deneysel bir dünya yarattım. Bu çeşitlilik, her seferinde kendi sınırlarımı zorlamamı sağladı ve kendimi sürekli geliştirmeme olanak tanıdı.

Bu sezonun öne çıkan saç trendleri neler? Hangi kesimler ve renkler yükselişte diyebilirsiniz?

Bu sezonun saç trendlerinde çene hizasında veya omuz üstü kesimler, yani blunt bob ve midi chop, çok güçlü ve minimal bir duruş sunuyor. Renklerde ise krem tonları, sıcak brunette ve metalik koyu tonlar öne çıkıyor. Stil olarak da yumuşak hacimli dalgalar, düşük at kuyruğu ve az işlemle parlak ve sağlıklı saçlar bu yılın dikkat çeken stilleri arasında.

Gelecek projeleriniz arasında heyecanlandığınız yeni bir çalışma veya hayalini kurduğunuz bir iş birliği var mı?

Tüm projelerde yer almayı gerçekten çok istiyorum, çünkü her biri bana yeni ufuklar açıyor; ancak bunun için doğru zamanı, enerjiyi ve kaynakları planlamak gerekiyor. Bu yüzden, önümüzdeki dönemde gerçekten kalbime dokunan, hem beni hem de mesleki vizyonumu ileri taşıyacak iş birliklerine odaklanmayı planlıyorum.