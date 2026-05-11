En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd motor-sporlari kitap mag-new-york tiyatro bulten digital-art gezi mobilya-dekorasyon astroloji golf spor sinema muzik gala decotrend odul-toreni konser balo video bakim defile trendy tercihler saglik sanat mekan kapak-konusu sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel davetler roportajlar
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Romantizm ve Şıklığın Buluşması – Posh and Timeless Weddings

Davet, Düğün, Yazarlar

Romantizm ve Şıklığın Buluşması – Posh and Timeless Weddings

yazan:
43

 

Boğaz’ın en zarif adreslerinden biri olan Four Seasons Bosphorus’ta gerçekleşen Esma Endican ve Timur Özlü’nün düğünü, romantizmin ve şıklığın kusursuz bir uyumla buluştuğu unutulmaz bir geceye dönüştü. Masalsı atmosferiyle davetlileri ilk andan itibaren etkisi altına alan bu özel organizasyon, her detayında incelik ve zarafet barındırıyordu.

 

Gecenin tüm büyüleyici dokunuşları, Lavin Event ve Neslihan Hoşcan’ın deneyimli ekibinin titiz çalışmasıyla hayat bulurken; sahne, ışık ve ses kurgusu Cue Teknik imzasıyla adeta bir şov atmosferi yarattı. DJ performanslarında Furkan Kandemir, Emin Ertuğrul ve Atahan Hoşcan enerjiyi zirveye taşırken, sahnede Alya Balyemez’in güçlü yorumu geceye unutulmaz anlar kattı.

Gösteri sanatlarında İstanbul Dance Factory’nin etkileyici performansları ise davetlilere adeta görsel bir şölen sundu.

 

Bu büyülü gecenin her anı, Objektif Ekibi’nin estetik bakışıyla ölümsüzleşirken; gelin Esma, zarif saç tasarımında Nesrin Can ve kusursuz makyajda Hüseyin Kaygusuz dokunuşuyla ışıldadı. Modern romantizmi yansıtan göz alıcı gelinliği ise La Meriee Atelier imzası taşıyordu.

Şıklığın, enerjinin ve samimiyetin bir araya geldiği bu özel gece, Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde adeta bir rüya gibi yaşandı. Esma ve Timur’un düğünü, zarif detayları ve güçlü sahne enerjisiyle  2026 sezonun en dikkat çeken davetlerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı.

 

 

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet, Kutlama

Başkentin sosyal yaşamına yön veren duraklardan biri olan JW Marriott Ankara, konuklarını Akdeniz’in büyüleyici atmosferine taşıyan özel

Açılış, Davet

  Muse For All markasının kurucusu ve kreatif direktörü Yasemin Öğün, yeni koleksiyonunu İstinyePark’taki pop-up mağazasında tanıttı. Modern kadının

Davet, Ödül Töreni

  Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri, İstanbul’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Watsons Türkiye tarafından on ikinci 

© MAG Medya Yayın Grubu
Uğur Mumcu Cd. Kaptanpaşa Sk. N. 33 Gaziosmanpaşa – Çankaya, ANKARA
t. 0312 428 0 444 | f. 0312 428 0 445
e. mag@magdergi.com
İletişim
Satış Noktaları
Çerez Politikası
Gizlilik Politikası
Künye
Reklam Verin
Kullanım Koşulları
MAG Summer
MAG Kids
MAG Bride
MAG Deko
İnşaat Emlak
Business
Yazarlarımız

MAG Mobile

App Store'dan İndirin
Google Play'den Alın
© Copyright 2024 Mag Medya Ltd. Şti.

© Mag Medya’ya ait bu sayfayı ziyaret ettiğinizde Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
tarafınızca kabul edilmiş sayılır. Bu sitedeki materyal, Mag Medya’nın önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, ön belleğe alınamaz veya başka şekilde kullanılamaz.