Romantizm ve Şıklığın Buluşması – Posh and Timeless Weddings

Romantizm ve Şıklığın Buluşması

Boğaz’ın en zarif adreslerinden biri olan Four Seasons Bosphorus’ta gerçekleşen Esma Endican ve Timur Özlü’nün düğünü, romantizmin ve şıklığın kusursuz bir uyumla buluştuğu unutulmaz bir geceye dönüştü. Masalsı atmosferiyle davetlileri ilk andan itibaren etkisi altına alan bu özel organizasyon, her detayında incelik ve zarafet barındırıyordu.

Gecenin tüm büyüleyici dokunuşları, Lavin Event ve Neslihan Hoşcan’ın deneyimli ekibinin titiz çalışmasıyla hayat bulurken; sahne, ışık ve ses kurgusu Cue Teknik imzasıyla adeta bir şov atmosferi yarattı. DJ performanslarında Furkan Kandemir, Emin Ertuğrul ve Atahan Hoşcan enerjiyi zirveye taşırken, sahnede Alya Balyemez’in güçlü yorumu geceye unutulmaz anlar kattı.

Gösteri sanatlarında İstanbul Dance Factory’nin etkileyici performansları ise davetlilere adeta görsel bir şölen sundu.

Bu büyülü gecenin her anı, Objektif Ekibi’nin estetik bakışıyla ölümsüzleşirken; gelin Esma, zarif saç tasarımında Nesrin Can ve kusursuz makyajda Hüseyin Kaygusuz dokunuşuyla ışıldadı. Modern romantizmi yansıtan göz alıcı gelinliği ise La Meriee Atelier imzası taşıyordu.

Şıklığın, enerjinin ve samimiyetin bir araya geldiği bu özel gece, Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde adeta bir rüya gibi yaşandı. Esma ve Timur’un düğünü, zarif detayları ve güçlü sahne enerjisiyle 2026 sezonun en dikkat çeken davetlerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı.