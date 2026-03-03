Sarayda İyilik Gecesi
ÇABA Derneğinin Adile Sultan Sarayı’nda düzenlediği özel gecede Zeynep Bastık, çocuklar yararına sahne aldı.
Borsa Restaurant yöneticileri Suna ve Bahar Özkanca’nın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon, dernek başkanları Özlem Zehebi ve Şenay Abacı Turgut, dernek yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerinin de katıldığı yaklaşık dört yüz davetliyi müzik ve dayanışma etrafında bir araya getirdi. Zeynep Bastık, güçlü sahne performansıyla geceye damga vururken, tarihî mekânın atmosferinde hep bir ağızdan söylenen şarkılarla da davetliler unutulmaz anlar yaşadı. Gece, çocukların eğitimi için yürütülen projelere destek sağlayan anlamlı bir sosyal sorumluluk buluşması olarak öne çıktı.