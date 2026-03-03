En Son Davetler
Sarayda İyilik Gecesi

Etkinlik, Sanat

ÇABA Derneğinin Adile Sultan Sarayı’nda düzenlediği özel gecede Zeynep Bastık, çocuklar yararına sahne aldı.

Borsa Restaurant yöneticileri Suna ve Bahar Özkanca’nın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon, dernek başkanları Özlem Zehebi ve Şenay Abacı Turgut, dernek yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerinin de katıldığı yaklaşık dört yüz davetliyi müzik ve dayanışma etrafında bir araya getirdi. Zeynep Bastık, güçlü sahne performansıyla geceye damga vururken, tarihî mekânın atmosferinde hep bir ağızdan söylenen şarkılarla da davetliler unutulmaz anlar yaşadı. Gece, çocukların eğitimi için yürütülen projelere destek sağlayan anlamlı bir sosyal sorumluluk buluşması olarak öne çıktı.

 

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

