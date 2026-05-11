TLA Events ile Ankara’da Fransa Esintileri
Başkentin sosyal yaşamına yön veren duraklardan biri olan JW Marriott Ankara, konuklarını Akdeniz’in büyüleyici atmosferine taşıyan özel bir geceye ev sahipliği yaptı.
Tuba Lüleci Alaçam’ın kurucusu olduğu TLA Events organizasyonu ve Fransa Büyükelçiliği’nin katkılarıyla hayata geçirilen “A Night in French Riviera” etkinliği, diplomasi, iş ve cemiyet hayatının seçkin isimlerini bir araya getirdi. Fransız Rivierası’nın (Côte d’Azur) zarafetini ve canlı enerjisini Ankara’ya taşıyan gecede, otelin etkinlik alanı temaya uygun dekorasyonu ve ambiyansıyla dikkat çekti. Gecenin menüsü, Fransız mutfağının seçkin örneklerinden oluşurken, sunumlar davetlilerden tam not aldı. Müzik seçimleri ve ışıklandırma detaylarıyla desteklenen “A Night in French Riviera”, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.