Adımı Gör Adımı Duy Adımı Bil
4. Kadın Liderler Zirvesi, Başkent Gençlik Meclisi tarafından Ankara’da geniş katılımla gerçekleştirildi.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek ve gençler için ilham verici bir buluşma zemini oluşturmak amacıyla düzenlenen zirvede, MAG Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu da konuşmacı olarak yer aldı. Farklı sektörlerden kadın liderlerin deneyimlerini paylaştığı zirvede, cam tavan algısı, mobbing, objeleştirme ve görünmez emek gibi başlıklar ele alındı. Spor, sanat ve iş dünyasından katılımcılar sahne performansları ve konuşmalarıyla etkinliğe katkı sağladı.