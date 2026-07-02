Bir Festivalden Fazlası – Cannes’da Sinemanın Geleceği ve Kültürel Kırılmalar

yazan: MAG 31

Cannes Film Festivali, her yıl mayıs ayında Fransız Riviera’sını hem moda podyumuna hem de dünya sinemasının kalbinin attığı devasa bir düşünce platformuna dönüştürüyor. Palais des Festivals’in merdivenlerine yansıyan o meşhur flaş patlamaları, aslında şık elbiseleri değil, aylarca ve bazen yıllarca süren sanatsal emeklerin kutlamasını aydınlatıyor

Festivalin ana yarışma jürisine Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook başkanlık etti ve bu görevi üstlenen ilk Koreli sinemacı olmasıyla geceye adını altın harflerle kazıdı. Bunun yanı sıra diğer jüri üyeleri arasında Demi Moore, Ruth Negga, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård ve Paul Laverty gibi farklı sinema kültürlerinden gelen isimlerin bulunması, festivale uluslararası ve çok katmanlı bir bakış kazandırmış oldu.

Altın Palmiye’nin Sahibi “Fjord”

Festivalin en büyük ödülü olan “Altın Palmiye”, yani “Palme d’Or”, sanatsal başarısını politik ve kültürel bir cesaretle taçlandıran Rumen yönetmen Cristian Mungiu’nun “Fjord” filmine gitti. Başrollerini Renate Reinsve ve Sebastian Stan’in paylaştığı bu sarsıcı politik drama, İskandinav toplumunun o çok övülen hoşgörü ve ilerici değerlerini mikroskobik bir incelemeyle masaya yatırırken, muhafazakâr ve dini karakterlerin dünyasıyla kurduğu empatiyle ezberleri bozdu.

Ödülü almak üzere sahneye çıkan Mungiu,“Dünyanın bugünkü durumu ne yazık ki pek iç açıcı değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bir dünyadan pek de gurur duyamıyorum. Bence onlardan bir şeyleri değiştirmeleri istemeden önce kendi hayatımızda ufak da olsa bir değişim yaratmamız çok önemli, çünkü değişim önce bizden başlamalı.” sözleriyle festivale damgasını vurdu.

Sinemanın Birleştirici Gücü

“Büyük Ödül”ü, yani “Grand Prix”i kazanan Rus sinemasının dâhi yönetmeni Andrey Zvyagintsev imzalı “Minotaur”, Ukrayna’nın işgali gölgesinde acımasız bir iş insanının portresini çizerek festivalin en sert kültürel ve politik yüzleşmelerinden birini sundu. Savaş bölgesinde geçen film, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini ele alarak politik gerilimlerin bireysel hayatları nasıl değiştirdiğini gözler önüne serdi.

“En İyi Yönetmen” ödülünü paylaşan isimlerden Pawel Pawlikowski, “Fatherland” filmiyle sinemadaki kolektif güce vurgu yaparken sahnede, “Birlikte hareket edebilmek için birbirinizi derinden sevmeniz gerekir.” diyerek sanatın birleştirici ruhunu hatırlattı. Ödülü Pawlikowski ile paylaşan Javier Calvo ve Javier Ambrossi ise “La Bola Negra” ile biçimsel bir devrim gerçekleştirdi.

Lukas Dhont’un yönettiği “Coward” filmindeki performanslarıyla “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü paylaşan Emmanuel Macchia ve Valentin Campagne ile; Ryusuke Hamaguchi’nin yönettiği “Soudain” filmindeki oyunculuklarıyla “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kucaklayan Virginie Efira ve Tao Okamoto, karakterlerin içsel parçalanmalarını beyaz perdeye taşıyarak insan doğasının çok katmanlılığını gözler önüne serdiler.

Festival Konuşmaları Duygulandırdı

Ödülü alırken modern dünyada erkeklik rollerinin ve kırılganlığın bir zayıflık olarak görülmesine değinen Emmanuel Macchia, “Umarım bu film, genç erkeklerin, genç kadınların, genel olarak gençlerin kendilerini sevmelerine ve oldukları gibi kabul etmelerine olanak tanır, çünkü bence en güzel şey bu.” diyerek alkış topladı.

Tao Okamoto ise ödülünü almak üzere sahneye davet edildiğinde gözyaşlarını tutamayarak konuşmasına başladı: “Benim gibi sıradan bir Japon oyuncunun bugün burada durmasının tek nedeni, tamamen harika yönetmenimiz ve onun olağanüstü senaryo ve yönlendirmeleridir.” diyen Okamoto, sinemadaki doğru rehberliğin, Japonya’dan Cannes’a kadar uzanan kültürel sınırları aşmada ne denli büyük bir rol oynadığını belirtti.

Seçkisi ve ödülleriyle 79. Cannes Film Festivali bu yıl da, sinemanın yalnızca görsel bir şölen değil, aynı zamanda dönemin ruhunu, politik gerilimlerini ve insan hikâyelerini yansıtan güçlü bir anlatı alanı olduğunu hatırlattı.