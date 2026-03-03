Pera’da Orman Büyüdü
İlayda Babacan küratörlüğünde hayata geçirilen “İçimizde Büyüyen Orman” başlıklı grup sergisi, Casa Foscolo Hotel, Istanbul’da sanatseverlerle buluştu.
İlayda Babacan Art Projects’in (IBAP) ikinci projesi olan sergi; doğa, kutsal ve beden kavramlarını ortak bir zemin üzerinde ele aldı. Seçkide Atilla Galip Pınar, Caner Şengünalp ve Damla Özdemir’in eserleri izleyiciyle buluştu. Neo-klasik mimarisiyle dikkat çeken Casa Foscolo Hotel, tarihî dokusunu koruyan atmosferiyle sergiye güçlü bir mekânsal bağlam sundu. Sergi, ormanı yalnızca dışsal bir doğa imgesi olarak değil, insanın içinde kök salan çok katmanlı bir varoluş metaforu olarak yorumlayan yaklaşımıyla sanat çevrelerinde ilgi gördü.