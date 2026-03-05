Ünlü Şef İstanbul’a Geldi
Dünyaca ünlü şef Nobu Matsuhisa, Sevgililer Günü kapsamında, İstanbul’daki restoranında gastronomi tutkunlarıyla bir araya geldi.
The Ritz-Carlton, Istanbul bünyesindeki Nobu Istanbul’da gerçekleşen etkinlikte şef, imza lezzetlerini panoramik Boğaz manzarası eşliğinde sundu. Sevgililer Günü öncesinde düzenlenen buluşma, iş ve sanat dünyasından davetlileri aynı sofrada ağırladı. İki gün süren program kapsamında özel omakase menüsü hazırlanırken sınırlı katılımla sushi atölyeleri de gerçekleştirildi. Gece, şefin İstanbul’dan ilham alan dokunuşlarıyla hazırladığı seçkin menü etrafında şekillenen bir gastronomi deneyimi olarak hafızalarda yer etti.