Longevity: İlaçla Uzun Yaşamak Değil, Sağlıklı Yaş Almak – Uzm. Dr. Özge Banu Öztürk

yazan: MAG 54

Longevity yaklaşımının, yalnızca yaşam süresini uzatmak olmadığını söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Özge Banu Öztürk, sağlıklı ve bağımsız geçirilen yılları arttırmanın yollarını; doğru bilim, kişiselleştirilmiş hekimlik, sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları ve iç disiplin ekseninde MAG Okurları için anlatıyor.

Longevity yalnızca yaşam süresini uzatmak değildir. Asıl hedef, healthspan’i; yani sağlıklı, bağımsız, zihinsel ve fiziksel olarak güçlü yaşadığımız süreyi uzatmaktır. Yaşlanma tek bir organda gerçekleşmez. Beyin, hormonlar, otonom sinir sistemi, metabolizma, bağışıklık sistemi, bağırsak mikrobiyotası, kas dokusu ve hücrelerin enerji üretimi birbiriyle sürekli iletişim hâlindedir. Bu nedenle longevity tek bir ilaç, popüler vitamin, takviye ya da anti-aging uygulaması değildir. Bütüncül ve sürdürülebilir bir yaşam biçimidir. Ve bütün bu sistemin merkezinde çoğu zaman gözden kaçırdığımız çok önemli bir unsur vardır: İç disiplin. Çünkü longevity, zaman zaman yaptığımız büyük müdahalelerden çok, her gün tekrarladığımız küçük ama doğru seçimlerin yıllar içindeki toplamıdır.

Zihin ve Ruh Dengesi

Longevity zihinden ve bedeninizi fark etmekle başlar. Kronik stresin yönetilmesi, duygusal regülasyon, sağlıklı ilişkiler, sosyal bağların korunması, yaşam amacı, sessizlik alanları yaratmak ve psikolojik esnekliği geliştirmek bedenin stres yanıtını da etkiler. Amaç, hayatımızdaki bütün stresi ortadan kaldırmak değil; stres karşısında yeniden dengeye dönebilme kapasitemizi geliştirmektir.

Biyolojik Saat ve Uyku

Bedenimizin güçlü bir biyolojik saati vardır. Düzenli uyku ve uyanma saatleri, sabah gün ışığına çıkmak, gece yapay ışığı azaltmak, geç saatlerde ağır yemeklerden kaçınmak ve günlük ritmimizi mümkün olduğunca sirkadiyen sistemimizle uyumlu hâle getirmek sağlıklı yaşlanmanın temel basamaklarındandır. Uyku, ertesi gün daha dinç olmak için geçirilen pasif bir dönem değildir. Bedenin onarım ve yeniden yapılanmasının zamanıdır.

Otonom Sinir Sistemi ve Vagal Denge

Sürekli sempatik aktivasyon altında yaşayan bir bedenin toparlanma kapasitesi düşük olur. Bu sebeple kronik stres tek başına kronik inflamasyonun ana sebebi olabilir. Nefes çalışmaları, egzersiz, meditasyon, kaliteli uyku ve stres yönetimi parasempatik kapasiteyi destekleyebilir. Gerektiğinde HRV, istirahat kalp hızı ve uyku parametreleriyle kişinin fizyolojik adaptasyon kapasitesi takip edilebilir. Nöral terapi bir regülasyon yöntemi olarak, uygun klinik endikasyonlarda ve hekim değerlendirmesiyle tamamlayıcı yaklaşımlar olarak uygulanabilir.

Maruziyetleri Azaltmak

Longevity’nin önemli bir parçası da bedene giren ve birikmiş gereksiz yükleri azaltmaktır. Tıpkı çöpe dönen evi temizlemek gibi. Sigara, aşırı alkol, hava kirliliği, gereksiz kimyasal maruziyetler ve mesleki toksinlerden mümkün olduğunca korunmak gerekir. Ağır metal maruziyeti şüphesinde önce gerçek maruziyet ve uygun biyolojik ölçümler değerlendirilmelidir. Şelasyon ise rutin bir anti-aging uygulaması değil, belgelenmiş toksisite ve tıbbi endikasyon varlığında uygulanabilecek bir tedavidir.

Beslenme ve Mikrobiyota

Longevity beslenmesi yalnızca daha az yemek ve düşük kiloda olmak değildir. Çoğu kas oranı ve yağ oranı düşük 34-36 beden kadın, 38-40 beden ama kas oranı yüksek kadından daha sağlıksızdır. Sizi akıllı ve enerjik tutacak dokunuz kaslarınızdır. Yeterli protein almak, kas kütlesini korumak, liften ve farklı bitkisel kaynaklardan zengin beslenmek, sağlıklı yağları tercih etmek ve metabolik sağlığı koruyacak enerji dengesini oluşturmak önemlidir.

Bağırsak mikrobiyotası da metabolizma, bağışıklık sistemi ve bağırsak-beyin iletişiminin önemli bileşenlerinden biridir.

Aralıklı oruç, uzun ömür genlerini uyaran önemli bir alışkanlıktır ancak herkeste mutlaka uygulanmalıdır diyemeyiz. Bazen fazla uzun aralıklı oruç dönemlerinde, besinsel eksikliklere bağlı hücresel stres artışı da olabilir.

Vitamin, mineral, omega-3, kreatin veya diğer destekler de standart bir “anti-aging paketi” şeklinde değil; kişinin beslenmesi, yaşı, klinik durumu, kullandığı ilaçlar ve gerektiğinde laboratuvar sonuçlarına göre planlanmalıdır.

Hareket, Kas ve Mitokondri

Longevity’nin elimizdeki en güçlü araçlarından biri harekettir. Kas yalnızca bizi hareket ettiren bir yapı değildir; metabolik ve endokrin olarak aktif bir dokudur. Direnç egzersizleri, tempolu yürüyüş, aerobik kapasitenin geliştirilmesi ve uygun kişilerde yüksek yoğunluklu interval egzersizler; kas gücünü, insülin duyarlılığını, kardiyorespiratuvar kapasiteyi ve fonksiyonel bağımsızlığı destekler. Yaş ilerledikçe hedef yalnızca zayıf olmak değil, güçlü kalabilmektir.

Koruyucu Hekimliği Unutmamak

Longevity yalnızca yeni teknolojiler ve anti-aging uygulamalarından oluşmaz. Tansiyonun, lipid profilinin, glukoz metabolizmasının, vücut kompozisyonunun, kardiyovasküler risklerin ve kemik sağlığının takip edilmesi; yaşa, cinsiyete ve kişisel risklere uygun kanser taramalarının zamanında yapılması sağlıklı yaşam süresinin uzatılmasının en önemli parçalarındandır. Bazen en etkili longevity müdahalesi, henüz hastalık ortaya çıkmadan riski fark etmek ve değiştirebileceğimiz faktörleri değiştirmektir.

Ve bütün bunları birbirine bağlayan şey: İç disiplin. İç disiplin kendimizi cezalandırmak değildir. Kendimize verdiğimiz sözü, kimse görmediğinde de tutabilmektir. Bir gün çok iyi beslenmek değil, yıllarca iyi beslenebilmek. Bir ay spor yapmak değil, hareketi hayatımızın bir parçası hâline getirmek. Uykusuz bir yaşamın etkilerini takviyelerle telafi etmeye çalışmak yerine uykuyu önceliklendirmek. Bir tedaviden diğerine koşmak yerine, bedenimizin temel ihtiyaçlarını her gün karşılamak. Çünkü longevity bir kür değil, yaşam pratiğidir. Genetiğimizi seçemeyiz ve biyolojimizi tamamen kontrol edemeyiz. Ancak her gün verdiğimiz yüzlerce küçük kararla yaşlanma yolculuğumuzun değiştirilebilir kısmını etkileyebiliriz.

Doğru Longevity Hekimini Bulmak

Bu yolculuğun önemli basamaklarından biri de size doğru rehberlik edecek hekimi bulmaktır. Longevity hekimliği herkese aynı vitaminleri, hormonları, serumları veya anti-aging uygulamalarını önermek değildir. Doğru yaklaşım önce kişiyi tanımakla başlar. Aile öyküsü, mevcut hastalıklar, kullanılan ilaçlar, beslenme biçimi, uyku, stres düzeyi, fiziksel aktivite, kas kütlesi, kardiyometabolik riskler ve kişinin yaşam hedefleri birlikte değerlendirilmelidir. İyi bir longevity danışmanlığında amaç mümkün olduğunca fazla test yaptırmak veya çok sayıda takviye kullanmak değildir. Asıl amaç; hangi müdahalenin gerçekten gerekli olduğunu, hangisinin gereksiz olduğunu ve hangisinin o kişi için risk oluşturabileceğini ayırt edebilmektir. Longevity yaklaşımı; gerektiğinde kardiyoloji, endokrinoloji, kadın veya erkek sağlığı, dermatoloji, beslenme, egzersiz fizyolojisi ve psikolojik sağlık gibi farklı alanlarla multidisipliner çalışabilmelidir. Doğru hekim size yalnızca ne yapmanız gerektiğini söylememeli; neden yaptığınızı anlamanızı sağlamalı ve bunu sürdürülebilir bir yaşam biçimine dönüştürmenize yardımcı olmalıdır. Çünkü hekim, yol haritasını çizebilir ama o yolu yürüyecek olan sizsiniz.

Longevity’nin formülü bu nedenle aslında oldukça sade: Doğru bilim + doğru hekim + kişiselleştirilmiş takip + iç disiplin + sürdürülebilirlik. Amaç yalnızca daha uzun yaşamak değil; ilerleyen yaşlarımızda da düşünebilen, hareket edebilen, üretebilen, sevebilen ve hayatla bağını koruyabilen bir insan olarak kalabilmektir. Longevity, yıllara yalnızca yaşam eklemek değil; yaşadığımız yıllara sağlık, güç ve anlam eklemektir.