Zayıflama İğneleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler – Doç. Dr. İbrahim Sakçak

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Zayıflama iğnelerinin, kişinin sağlık durumu değerlendirilmeden kullanılmaması gerektiğini belirten Obezite ve Diyabet Cerrahı Doç. Dr. İbrahim Sakçak, bu tür ilaçlar hakkında MAG Okurlarını bilgilendiriyor.

Zayıflama iğneleri rastgele kullanılabilir mi?

Son yıllarda, kilo verme amacıyla kullanılan iğne şeklindeki ilaçlar oldukça yaygınlaşmıştır. Özellikle sosyal medyada ve çevreden duyulan bilgiler, bu ilaçların “hızlı ve kolay kilo verme yöntemi” olarak görülmesine neden olabilmektedir. Ancak zayıflama amacıyla kullanılan bu ilaçların bilinçsiz veya doktor kontrolü olmadan kullanılması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Zayıflama iğneleri nedir?

Halk arasında “zayıflama iğnesi” olarak adlandırılan ilaçların bir kısmı, vücuttaki iştah ve kan şekeri düzenlenmesinde rol oynayan hormon sistemlerini etkiler. Semaglutid ve tirzepatid gibi etken maddeler bu grupta yer alan ilaçlara örnek olarak gösterilebilir.

Bu ilaçlar mide boşalmasını yavaşlatabilir, iştahı azaltabilir ve kişinin daha uzun süre tok hissetmesine yardımcı olabilir. Bunun sonucunda enerji alımı azalabilir ve uygun hastalarda kilo kaybı meydana gelebilir. Ancak bu ilaçların etkili olması, herkes tarafından güvenle kullanılabileceği anlamına gelmez.

Rastgele kullanmak neden sakıncalıdır?

Zayıflama iğneleri, kişinin sağlık durumu değerlendirilmeden kullanılmamalıdır. Kullanılacak ilacın türü, dozu ve dozun ne zaman arttırılacağı kişiye göre değişebilir. Doktor kontrolü olmadan kullanım sonucunda özellikle bulantı, kusma, ishal, kabızlık ve karın ağrısı gibi sindirim sistemi sorunları ortaya çıkabilir. Şiddetli kusma ve ishal ise sıvı kaybına ve buna bağlı başka problemlere neden olabilir. Daha nadir olmakla birlikte pankreas iltihabı ve safra kesesiyle ilgili sorunlar gibi daha ciddi yan etkiler de görülebilir. Bu nedenle ilacın yalnızca kilo verme amacıyla, çevreden tavsiye alınarak veya internetten edinilen bilgiler doğrultusunda başlanması doğru değildir.

Her fazla kilosu olan kişi kullanabilir mi?

Hayır. Bir kişinin bu tür ilaçlar için uygun olup olmadığı yalnızca kilosuna bakılarak belirlenmez. Yaş, boy, kilo, vücut kitle indeksi, mevcut hastalıklar, kullanılan diğer ilaçlar ve kişinin genel sağlık durumu değerlendirilmelidir. Ayrıca bazı özel durumlarda bu ilaçların kullanılması uygun olmayabilir. Örneğin; gebelik ve gebelik planı gibi durumlarda ilaç seçimi konusunda özel değerlendirme gerekir. Benzer şekilde bazı mide, bağırsak, pankreas, safra kesesi veya endokrin hastalıkları bulunan kişilerde doktorun ayrıntılı değerlendirmesi önem taşır.

Doz konusu neden önemlidir?

Zayıflama iğnelerinde dozun doğru belirlenmesi oldukça önemlidir. Bazı ilaçlarda tedaviye düşük dozla başlanır ve kişinin ilaca verdiği yanıta ve yan etkilerine göre doz kademeli olarak artırılır. “Daha yüksek doz daha hızlı kilo verdirir” düşüncesi yanlıştır ve tehlikeli olabilir. Dozun doktor önerisi olmadan arttırılması, özellikle ciddi mide-bağırsak yan etkilerinin ortaya çıkma riskini arttırabilir.

İlaç kullanırken beslenme ve yaşam tarzı önemli midir?

Evet. Zayıflama ilaçları tek başına mucizevi bir çözüm olarak değerlendirilmemelidir. Sağlıklı ve dengeli beslenme, yeterli fiziksel aktivite, uyku düzeni ve gerektiğinde davranışsal destek, kilo yönetiminin önemli parçalarıdır. Ayrıca tedavi bırakıldığında bazı kişilerde verilen kiloların bir bölümünün geri alınabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle amaç yalnızca kısa sürede kilo vermek değil, uzun vadede sağlıklı bir kilo yönetimi sağlamaktır.

İnternetten veya başkasının ilacını kullanmak doğru mu?

Kesinlikle önerilmez. Bir kişinin kullandığı ilaç başka bir kişi için uygun olmayabilir. Özellikle reçetesiz, kaynağı belirsiz veya uygun saklama koşullarında tutulup tutulmadığı bilinmeyen ürünlerin kullanılması ciddi risk taşıyabilir. Bir yakınının kullandığı ilacı “bende de işe yarar” düşüncesiyle kullanmak da doğru değildir. Kilo verme tedavisi kişiye özel planlanmalıdır.

Sonuç olarak; zayıflama iğneleri, uygun hastalarda ve sağlık profesyoneli gözetiminde kilo yönetimine yardımcı olabilecek tedavilerdir. Ancak bunlar sıradan veya tamamen zararsız ürünler değildir. Doktor değerlendirmesi olmadan başlanmamalı, doz değiştirilmemeli ve başka bir kişinin ilacı kullanılmamalıdır. Kilo verme amacıyla bu tür bir tedavi düşünülüyorsa öncelikle bir hekimle görüşülerek kişinin sağlık durumu, hedefleri, olası riskleri ve uygun tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki sağlıklı kilo kaybında amaç yalnızca tartıdaki sayıyı azaltmak değil, bunu güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmektir.