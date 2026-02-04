Twitburc – 2026’da Dünyayı Neler Bekliyor?

yazan: MAG 70

2026 yılında dünyayı bekleyen siyasi, ekonomik ve toplumsal dönüşümleri astrolojik perspektiften değerlendiren, Twitburc markasının kurucusu Astrolog Zeynep Turan, küresel kırılmalardan Türkiye’ye, sektörlerden burçlara uzanan kapsamlı öngörülerini MAG Okurları için paylaştı.

Bu yıl yalnızca yeni bir takvim başlangıcı değil, insanlık tarihi açısından “öncesi ve sonrası” olarak anılacak kritik bir eşik olacak. Uzun süredir ertelenen kararlar, görmezden gelinen krizler ve küresel belirsizlikler, devamlılık meselesini yeniden gündeme taşıyacak. Gezegen geçişleri, dünyayı hem siyasi hem ekonomik anlamda yeni bir evreye hazırlarken, 2026 yılı küresel kırılmaların belirginleştiği bir dönem olarak öne çıkacak.

2026’da Dünya Gündemi Nasıl Şekillenecek?

2026 yılında yaşanacak gezegen hareketleri, geçmişten gelen siyasi ve ekonomik kodların değişim sürecini hızlandıracak. Önümüzdeki on dört yılı etkileyecek jenerasyon gezegeninin Koç burcundaki uzun seyri, küresel ölçekte büyük ve geri dönüşü olmayan adımların başlangıcını işaret edecek.

Yılın ilk dört ayında bazı bölgesel savaşların sona ermesi beklenirken, ikinci bölümde yeni gerilim alanları gündeme gelebilir. Son dört ayda ise üretimin yavaşladığı, küresel resesyonun derinleştiği ve hukukun işlevini yitirdiği bir tablo daha görünür hâle gelebilir.

Küresel Siyasette 2026 Senaryoları

2026 yılı, dünya liderlerinin daha sık bir araya geldiği ancak alınan kararların kolayca bozulduğu bir süreci işaret edecek. İki gezegenin yeniden hız kazanarak ilk burçta hareket etmesi, dünya genelinde birçok “ilkin” yaşanabileceğinin altını çiziyor. Üçüncü Dünya Savaşı söylemleri daha yüksek sesle dillendirilirken, küresel düzenin sınırları ve sürdürülebilirliği yeniden tartışmaya açılacak.

2026 Yılında Dünyada Öne Çıkabilecek Başlıklar

Irak dünya gündeminde daha görünür olurken; ABD, bölgedeki etkisini arttırabilir.

İtalya erken seçime gidebilir; siyasi dengeler değişebilir.

ABD Başkanı Trump yeniden güvenlik riskleriyle gündeme gelebilir.

Fransa kabine sorunlarıyla uğraşmayı sürdürebilir.

Nepal’de iç karışıklıklar artabilir.

Etiyopya seçimleri yenilenebilir.

Küresel düzenlemelerle çifte vatandaşlık kavramı sorgulanabilir.

Son on dört yılda yaşanan göçler, ekonomik krizler, pandemi ve savaşlar insanlığın güven algısını ciddi biçimde sarstı. 14 Şubat 2026 itibarıyla Koç burcunda hareket edecek Satürn, öğrenilenleri uygulamaya zorlayacak. Yapay zekânın yükselişi siyasi gerilimleri tetiklerken, ekonomik dönüşümler de hız kazanacak. Siyaset ve ekonominin iç içe geçmesi, insanlığı daha karmaşık bir tabloyla yüz yüze bırakacak.

Bu tablo ilk olarak kültür endüstrisi üzerinden okunacak. Uzun yıllar boyunca Amerika’nın küresel gücünü temsil eden Hollywood, 2026 yılı itibarıyla kendi hâkimiyetini sorgulamak zorunda kalacak. Dijital platformların yükselişi ve Batı merkezli anlatıların zayıflamasıyla, “Amerikan rüyası” yerini çok kutuplu bir kültür ekonomisine bırakacak.

2026’da Para Bir, Başarı İkinci Sırada

30 Haziran’da Jüpiter’in Aslan burcuna geçişiyle birlikte ekonomik sarsıntıların ilk yansımaları kripto piyasalarında görülecek. 2026 yılı, yatırımcılar kadar devletler için de bir sınav yılı olacak. Hükümetler dijital varlıkları güvenlik meselesi olarak görecek ve yeni kararlar almak zorunda kalacak. Para artık yalnızca kasada değil; veri, kontrol ve güç aracı olarak da masaya konulacak.

Ülkemiz Yenileniyor

2026’da tutulmalar, Aslan-Kova aksına geçiş yapacak. 17 Şubat’taki tutulma yılın en sert günlerinden biri olurken, Türkiye’nin son yıllardaki yön değişimini görünür hâle getirecek. 12 Ağustos’ta Aslan burcunda yaşanacak Güneş tutulması ise cesaret ve kararlılık temalarını öne çıkaracak.

2026 Yılında Türkiye’de Öne Çıkabilecek Başlıklar

Genel seçim kampanyaları beklenenden erken başlayabilir.

Parti liderliklerinde değişimler sürebilir.

Bazı bakanlıklar yeniden yapılandırılabilir.

Kadın haklarına dair düzenlemeler yeniden gündeme gelebilir.

Döviz kurları yükseliş eğilimini sürdürebilir.

Sanayi ve telekomünikasyon alanında önemli gelişmeler yaşanabilir.

Elektronik para ve ödeme sistemlerinde ciddi düzenlemeler görülebilir.

Su kullanımına dair yasal düzenlemeler gündeme gelebilir.

2026 yılında gezegenler ateş çemberini oluştururken yükselişe geçecek ve zorlanacak sektörler:

Yükselişe Geçecek Sektörler

Yapay Zekâ ve Otomasyon: 2026’da şirketlerin temel önceliği verimliliği artırmak ve maliyeti düşürmek olacak. Bu yüzden yapay zekâ tabanlı çözümlere yatırımlar hız kazanacak.

Yeşil Teknoloji: Enerji verimliliği, çevresel etkileri azaltan üretim modelleri ve karbon ayak izi odaklı projeler ciddi ivme kazanacak.

Sağlık Teknolojileri: Dijital sağlık, med-tech çözümleri ve uzaktan hizmet modellerinin büyüme trendi devam edecek.

Lojistik, Tedarik Zinciri ve E-Ticaret Altyapısı: E-ticaret hacmi büyümeye devam ederken, rekabet de aynı hızla artacak.

Eğitim Teknolojileri: Dijital eğitim platformları ve çevrim içi öğrenme modelleri güçlenmeye devam edecek.

Zorlanacak ve Risk Alabilecek Sektörler

Geleneksel Perakende ve Fiziksel Mağazacılık: Maliyet baskıları, değişen tüketici alışkanlıkları ve online alışverişin ağırlığı klasik perakendeyi zorlamaya devam edecek. Ayakta kalmak için hibrit modeller ve deneyim odaklı mağazacılık neredeyse zorunlu hâle gelecek.

Moda: Sürdürülebilirlik baskısı ve bilinçli tüketim arttığı için hızlı üretim ve düşük kalite modelleri ciddi şekilde zorlanacak. Tüketici artık daha “az ama daha iyi” ürün isteyecek.

Dijital İçerik Üreticiliği ve Influencer’lık: Eski model takipçi ekonomisi artık etkisini kaybederken, 2026 yılında sadece yüzeysel içerik paylaşan değil; gerçekten değer üreten, uzmanlığı olan ve güven veren profiller ayakta kalacak. Reklam pastası daha seçici bir yapıya geçecek.

İnternet Satış Siteleri: Bu alanda yalnızca ürün satan değil; güçlü altyapı, güvenli ödeme, hızlı teslimat ve iyi bir müşteri deneyimi sunan platformlar kazanacak. Basit e-ticaret mantığıyla çalışan siteler ise zorlanabilir.

2026 Burçlar

Koç

2026’da burcunuzda etkili iki gezegen, sizi yeni iş birliklerine ve net kararlara yönlendirecek. Kariyer ve hedefler konusunda ertelediğiniz başlıklar hız kazanacak. İfade tarzınız daha kontrollü, etkisi ise çok daha güçlü olacak.

Boğa

Uranüs’ün burcunuzu özgür bırakmasıyla beraber uzun süredir eksik kalan yapı taşları yerine oturacak. Maddi ve işle ilgili konularda daha sağlam adımlar atacaksınız. Yaşam alanınızda yapacağınız değişiklikler güven duygunuzu güçlendirecek.

İkizler

26 Nisan’da Uranüs’ün burcunuza geçişi, kişisel düzeninizi belirgin hâle getirecek. Ev, aile ve yerleşimle ilgili belirsiz konularınız varsa, istikrarlı bir döngüye adım atacaksınız. Hayatınızdan sizi yoran detayları çıkardıkça ilişkilerinizin sadeleştiğini de fark edeceksiniz.

Yengeç

2026 yılının ilk yarısında sizi oyalayan bağları geride bırakacaksınız. 30 Haziran’da Jüpiter’in burcunuzdaki döngüsünü tamamlaması, sosyal çevrenizi ve alışkanlıklarınızı sadeleştirecek. Kendi alanınızı koruma ihtiyacınız daha belirgin hâle gelecek.

Aslan

Dokuz yıl sonra burcunuzda yaşanacak tutulmalar, yaşamınızda güçlü bir eşik oluşturacak. Özellikle ağustos ayı, siz Aslan burçları için cesaret gerektiren kararları da beraberinde getirecek. Sizi kısıtlayan yükleri geride bırakmanın rahatlığını da hissedeceksiniz.

Başak

Satürn’ün karşıt burcunuzdaki zorlayıcı döngüsü şubat ayı itibarıyla tamamlanacak. Zihinsel baskılarınız hafiflerken, kendinize karşı daha anlayışlı olmayı da öğreneceksiniz. Hayatınızı düzenleme gücünüz, 2026 yılında sizi özgürleştirecek.

Terazi

Karşıt burcunuzdaki gezegen hareketleri, 2026 yılında yeni başlangıçlarınızı destekleyecek. Çevrenize karşı toparlayıcı bir etki sunarken kendi gücünüzü de fark edeceksiniz. Her ne kadar sessizlikle beraber yorumlanacak olsanız da etkili bir yıl sizi bekliyor.

Akrep

Devrim gezegeninizin burcunuza baskısı 26 Nisan’da ortadan kalkacak. İlk etkilerini hızlanan kariyer yaşantınızda hissedeceksiniz. 2026 yılında hem yön hem de duruş açısından güçlü adımlar atarken, beklemediğiniz fırsatlar kapınızı çalacak.

Yay

Geçmişin ağırlığını geride bırakacak, hayatınızın derinliklerinde devrimlere imza atacaksınız. Özellikle sosyal hayatınız ve ilişkileriniz hız kazanacak. 2026 yılında “keşke” dediğiniz birçok konuyu geride bırakmanın keyfini hissedeceksiniz.

Oğlak

Öncü burçlarda konumlanacak iki jenerasyon gezegeni, hayatınızın kontrolünü ele alacağınızı işaret edecek. Kariyer ve duygusal konularda merkezde olacağınız döneme adım atarken, ertelediğiniz her ne varsa bir bir hayata geçireceksiniz.

Kova

2026 yılı, sizin için hızlı şekilde başlayacak. Dokuz yıl aradan sonra burcunuzda misafir edeceğiniz Ay düğümleri, konumunuzu güçlendirecek, hedeflerinizin net bir kimliğe bürünmesini sağlayacak. Hakkınızı alma konusunda geri adım atmayacaksınız.

Balık

2012 yılından bu yana burcunuzda misafir olan Neptün, yılın ilk ayında burcunuzdan ayrılırken; daha sakin ve kabullenen bir tutumla ilerleyeceksiniz. Ekonomik düzenlemelerle birlikte standartlarınızı yeniden belirleyeceksiniz. Aile ve sosyal çevre konuları sizin için ön plana çıkacak.

Kuşaklar ve Astroloji 2039

Sizlere son olarak “Kuşaklar ve Astroloji 2039” adlı yeni kitabımdan bahsetmek isterim. Bu çalışmayla birlikte astrolojiye alışılmış kalıpların dışından bakmayı öneriyorum. Kitap, odağı burcunuzdan alıp yaşadığınız dönemin size sunduğu hikâyeye farklı bir perspektiften bakmanızı sağlıyor.

“Kuşaklar ve Astroloji 2039”, dünyada bu yaklaşımıyla ilk olma iddiasını taşımakla beraber benzeri daha önce yapılmamış bir çerçeveyle, astrolojiyi yalnızca bireysel yorumların alanı olmaktan çıkarıp daha geniş bir okuma alanına taşıyor. Bu yolculukta yalnızca bireysel doğum haritalarına odaklanmadım. Dünyanın kendisini de anlamaya, olup biteni birlikte okumaya gayret ettim. Türkiye’de astroloji kitapları içinde politik, toplumsal ve fütüristik gelişmeleri ele almaya çalışan nadir çalışmalardan birini inşa etmeye çalışmamın nedeni tam olarak buydu.

Kitapta X, Y ve Z kuşaklarını; özellikle Neptün ve Satürn gezegenleri üzerinden ele alırken, 1956 ile 1998 yılları arasında doğan kuşakların ortak hikâyelerini, yalnızca kişisel göstergelerle değil, kolektif etkilerle birlikte değerlendirmeye çalıştım, çünkü bireysel haritaların ötesinde, kuşakları asıl biçimlendiren çok daha güçlü bir alan var. Bu kitap da tam olarak o alanı görünür kılmayı amaçlıyor.