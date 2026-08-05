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Kırmızı Pembe

Altuzarra 745$
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Khaite 1980$
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Olympia Le-Tan 1505$
Proenza Schouler 1490$
Saint Laurent 650$
Saint Laurent 1350$
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Kırmızı Pembe

yazan:
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Romantik tonlar ve güçlü kırmızılar gündüzden geceye uzanan çok yönlü kombinlerin anahtarını sunuyor.

 

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Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.

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