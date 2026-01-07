JW Marriott’ta Kusursuz Deneyimin Şifreleri

yazan: MAG 34

JW Marriott Hotel Ankara Operasyon Direktörü Kaya Akkaya, lüks otelcilikte operasyon yönetiminin yalnızca süreç takibi değil, aynı zamanda stratejik vizyon, kültürel hassasiyet ve kişiselleştirilmiş hizmetle misafir deneyimini mükemmelleştirme sanatı olduğunu vurgulayarak, uluslararası standartlarla yerel beklentileri buluşturan bir liderlik anlayışını gözler önüne seriyor.

Eğitim ve sektördeki çalışmalarınıza da değinerek kendinizden bahseder misiniz?

Otelcilik sektöründe yaklaşık on sekiz yıllık bir tecrübeye sahibim. Eğitimimi turizm ve otel yönetimi üzerine tamamladıktan sonra kariyerimin önemli bir bölümünü uluslararası markalarda geçirdim.

Dört yıl boyunca, Walt Disney’e ait Disney Cruise Line bünyesinde çalışarak farklı kültürlerden misafirlerle temas etme, yüksek beklentileri yönetme ve kişiselleştirilmiş hizmetin önemini deneyimleme fırsatım oldu. Ayrıca Avrupa’da, otel açılışlarında aktif rol üstlenerek operasyonların sıfırdan kurulması ve süreçlerin başarıyla yönetilmesi konusunda önemli bir tecrübe kazandım. Bugün JW Marriott Hotel Ankara’da, tüm bu birikimimi ekibimle paylaşarak misafirlerimize unutulmaz deneyimler yaşatmayı amaçlıyorum.

JW Marriott Hotel Ankara gibi prestijli bir otelde operasyon direktörü olmak nasıl bir sorumluluk yüklüyor?

JW Marriott gibi global bir markada görev almak büyük bir gurur olduğu kadar yüksek bir sorumluluk da getiriyor.

Ankara’nın başkent olması, şehrin diplomasi, iş dünyası ve devlet protokolleri açısından merkezî konumunu daha da önemli kılıyor. Dolayısıyla yalnızca günlük operasyonel süreçleri değil; üst düzey protokol misafirlerini, uluslararası delegasyonları ve iş dünyasının beklentilerini kusursuz şekilde yönetmek görevimizin ayrılmaz bir parçası. Bu rol aynı zamanda, ekip için ve misafirler için her daim ulaşılabilir olmayı, operasyonun kesintisiz şekilde devam etmesini sağlamayı da gerektiriyor. Yani hem stratejik bir vizyon hem de en ince detaylara hâkimiyetin yanı sıra sürekli erişilebilir bir liderlik anlayışını zorunlu kılıyor.

Lüks otelcilikte misafir memnuniyeti nasıl sağlanır? Size göre “kusursuz deneyim” nedir?

Lüks otelcilikte misafir memnuniyetinin temeli kişiselleştirilmiş hizmettir. Her misafirin öncelikleri ve beklentileri farklıdır. Kusursuz deneyim; misafirin ihtiyaçlarını dile getirmeden anlayabilmek, onlara kendilerini değerli hissettirmek ve beklentilerinin ötesinde bir hizmet sunmaktır. JW Marriott Hotel Ankara, hem dünyadan hem de Türkiye’den iş dünyasının en önemli isimlerini, üst düzey protokol ve diplomatik misyonları ağırlıyor. Bu nedenle, misafir memnuniyetini sağlamak yalnızca standart bir hizmetten ibaret değil; aynı zamanda her anında güven, prestij ve mükemmelliği hissettirmek anlamına geliyor.

Özellikle yerel misafirlerle yabancı konuklar arasında hizmet beklentileri nasıl farklılaşıyor?

Yerel misafirler çoğunlukla gastronomi deneyimlerine, etkinliklere ve sosyal alanlara ilgi gösteriyor. Yabancı konuklar ise daha çok şehrin kültürel zenginliklerini, global standartlara uygun konfor ve hizmet kalitesini önceliklendiriyor.

JW Marriott Hotel Ankara’yı diğer otellerden ayıran en güçlü yönü sizce nedir?

JW Marriott Hotel Ankara’nın en güçlü yanı, lüksü yalnızca mimaride veya konfor unsurlarında değil, misafirlerimize yaşattığımız deneyimde hissettirmesidir. Şehrin merkezindeki konumumuz, geniş toplantı ve etkinlik alanlarımız, seçkin gastronomi alternatiflerimiz ve mimari tasarımımız büyük avantaj sağlıyor; ancak, bizi gerçekten farklı kılan unsur, profesyonel ve samimi ekibimizdir. Bunun yanında, Forbes Travel Guide standartlarını baz alarak ve Anadolu’da bu kurumun tek ortak katılımcısı olmanın gururunu yaşıyoruz. Forbes kriterlerine uygun hizmet kalitemizle misafirlerimize sunduğumuz lüks deneyimi böylelikle uluslararası bir ölçeğe taşıyoruz. Bizim için lüks; misafire kendini özel hissettirmek, hayatlarına dokunmak ve unutulmaz anılar yaratmaktır.