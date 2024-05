İstanbul’un Gözde Buluşma Noktası The Roof

yazan: MAG 5

İstanbul’un kalbindeki konumuyla The Ritz-Carlton, Istanbul’un terası The Roof geniş açık alanı, sonsuzluk havuzu, güneşlenme bölümleri, iddialı menüsü ve canlı DJ performanslarıyla hem gündüz hem gece şehrin nabzını tutuyor.

Sosyal hayatın vazgeçilmez buluşma noktalarından biri olan The Roof at The Ritz-Carlton, Istanbul benzersiz lokasyonuyla şehrin tam kalbinde konumlanıyor. Otelden ayrı da bir girişe sahip olan The Roof’ta, sakin dinlenme alanları, havuz keyfi ve açık havada tüm gün süren yemek deneyimi; geceleri seçkin, modern bir restoran ve bar konseptiyle aynı çatı altında sunuluyor.

Sofistike, Şık ve Modern Bir Vaha

Dekorasyonunda botanik detayların sıkça kullanıldığı The Roof, büyülü Boğaz ve İstanbul manzarasını, yeşilliklerle bütünleştiriyor. Mimarisi, N10 Mimarlık ve İç Mimarlık Stüdyosu tarafından yapılan The Roof, gündüz güneşlenme alanları, akşam ise Akdeniz mutfağı servisi veren restoranıyla, Nobu tarafından ayrıca dizayn edilmiş, Nobu’nun çeşitli spesyallerinin de servis edildiği Lounge bölümü ile hizmet veriyor. Işıklandırmaları ve gölge oyunlarıyla The Roof, İstanbul gecelerinde samimi ve kozmopolit ambiyansıyla yer alıyor. The Roof; haftanın farklı günlerinde sunduğu wellness buluşmaları kapsamında gerçekleşen “Yaşam Denge Günleri”, açık hava sineması ve DJ performansları ile misafirleri renkli bir etkinlik seçkisinde buluşturuyor.

İstanbul’da Gün Batımı

360 derece manzarasıyla, eşsiz bir İstanbul silueti sunan The Roof’ta gün batımları eşsiz bir deneyim oluyor. The Roof’ta günün heyecanı ve dinamizmi yerini, geniş kokteyl menüsünün eşlik ettiği sakin bir gün batımı ve devamında hareketli yaz akşamlarına bırakıyor.

The Roof menüsünde Akdeniz’den ilham alan çeşitli lezzetler bulunuyor. The Roof menüsü kahvaltıdan atıştırmalıklara, leziz ve özenli bir akşam yemeğinden gün içinde alınabilecek aperatiflere kadar geniş bir yelpazede sunuluyor. Sağlıklı bowl ve ev yapımı kruvasanların yer aldığı kahvaltı ile başlayan menüde; “nicoise” salata, makarna ve pizza çeşitleri, deniz ürünleri tabağı, falafel, hamburger gibi tatlar ve taze sebzelerin de yer aldığı ana yemekler bulunuyor.

The Roof açık alanında; yoga pratikleri, dışavurumcu sanat terapisi, ses meditasyonu ve handpan dinletisi, psikoloji sohbetleri, nefes tekniği ve aromaterapi farkındalık çalışmaları gibi çeşitli wellness buluşmalarının yanı sıra spor aktiviteleri, film geceleri, gün batımı konserleri ve parti atmosferi İstanbul silüetiyle uyum içinde devam ediyor.