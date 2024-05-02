Emin Günenç “Hayatın Olmazsa Olmazı Huzur ve Sağlık”

yazan: MAG 7

“Aldatmak” dizisine dâhil olarak, merakla beklenen Dündar karakterini canlandıran Emin Günenç, tutkularını ve tatil planını MAG Okurlarıyla paylaşıyor…

Birkaç ay önce “Aldatmak” yapımının kadrosuna dâhil olarak, dizinin merakla beklenen karakteri Dündar’a hayat vermeye başladınız. Öncelikle Dündar Terzioğlu’nu biraz anlatır mısınız?

Dündar, hırslı ve başarılı bir girişimci. Tek odak noktası, doğup büyüdüğü ilçeye büyük yatırımcılar getirerek Eşmeli’nin tarım alanında başarılı ve bilinen bir yer olmasını sağlamak. Gece gündüz bu proje için çalışıp bütün enerjisini buna harcarken birden hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşıyor. Bir anda ortaya çıkan biri gerçek anne ve babasının başkası olduğunu iddia ediyor. İlk başlarda kabul etmese de, DNA sonucu sonrasında bu gerçekle yüzleşiyor. Yeni ailesine alışma aşamasındayken birden kendini hiç tahmin edemediği bir aşkın içinde buluyor.

Dizide muhteşem bir ekiple çalışıyorsunuz. Bunun size neler kattığını düşünüyorsunuz?

Dizinin kadrosu gerçekten çok iyi. Usta oyuncularla oynamak gerçekten çok güzel bir deneyim, çünkü onları izlerken bile bir şeyler öğreniyorsunuz.

Sizce aşk nedir?

Bence aşk; arayıp da bulunamayan, bulunduğunda kaçırılmaması gereken, insanın kimyasını değiştiren, bir anda hayatını güzelleştiren ama gittiğinde de karalar bağlatan, güzel ama bir o kadar da acı bir duygu.

Âşık mısınız?

Değilim, çünkü öyle bir aday yok…

Sizce hayatın olmazsa olmazı nedir?

Bence hayatın olmazsa olması huzur ve sağlıktır. Bu sizin huzuru nerde aradığınıza, kiminle bulduğunuza göre değişir. Bazen hayatınıza giren birinde, bazen yalnızlıkta, bazen yapmakta olduğunuz şeye göre değişir.

Tutkunu olduğunuz neler var? Kendinizle kaldığınızda neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?

En büyük tutkum, zannedersem spor yapmak, çünkü çok ufak yaşta (sekiz yaşında) futbol ile başladım spora. Senelerdir yapmaktan aşırı keyif alıyorum, çünkü bir sporla uğraştığım zaman hem fiziksel olarak kendimi daha fazla seviyorum hem de ruhsal olarak kendimi o alanda rahatlatıyorum. Son zamanlarda spor olarak “paddle”a sarmış durumdayım, yeni favorim bu diyebilirim.

Sosyal medya ile aranız nasıl?

Sosyal medyada vakit geçirmeyi seviyorum ve aktif olarak kullanıyorum; ama çok fazla kullandığımı hissettiğim zamanlarda genel olarak ufak bir detoks dönemine giriyorum. O dönemlerde fotoğraf çekilip bir şeyler paylaşmaktan ziyade daha fazla an yaşayarak dengeliyorum kendimi.

Yaz için bir tatil planınız var mı?

Son tatilimde ufak bir Avrupa turu yapmıştım ve en çok beğendiğim yer Barcelona olmuştu. Boşluk bulursam tekrar gitmek istediğim yerlerin başında İspanya geliyor.