Hareketin ve Işığın Peşinde – Şule Yazıcı

yazan: MAG 57

Beden, zihin ve ruh bütünlüğünü hareketin gücüyle birleştiren Pilates eğitmeni Şule Yazıcı, sağlıklı yaşam felsefesini ve kadın dayanışmasından beslenen Shine On You oluşumunun hikâyesini MAG Okurları için anlatıyor.

Enerjisi, üretkenliği ve hareket odaklı yaşam tarzıyla ilham veren Şule Yazıcı kimdir?

Kendimi enerjisini hareketten; ilhamını ise insanlarla kurduğu bağlardan alan biri olarak tanımlıyorum. Pilates eğitmenliği benim için sadece bir meslek değil, aynı zamanda kadınlarla bir arada olduğum, birlikte güçlendiğimiz ve çok güzel anılar biriktirdiğimiz özel bir alan. Üretmeyi, paylaşmayı ve insanların kendilerini daha güçlü, daha sağlıklı ve daha iyi hissettikleri alanlar yaratmayı seviyorum. Küçüklüğümden beri içinde olduğum ve okulunu okuduğum sporun bedenimizi güçlendirmenin ötesinde, disiplin kazandıran, öz güvenimizi arttıran ve kendimizle kurduğumuz bağı güçlendiren bir yol olduğuna inanıyorum. Hayatımı mindfulness, hareket ve iyi yaşam felsefesi üzerine inşa ediyorum. Kendimize yatırım yapmanın bedenimizi, zihnimizi ve ruhumuzu beslemekle başladığına ve kendimiz için attığımız küçük adımların zaman içinde büyük dönüşümlere vesile olduğuna inanıyorum.

Bir Pilates eğitmeni olarak sağlıklı yaşam sizin için ne ifade ediyor?

Sağlıklı yaşam benim için öncelikle hayat kalitesini ifade ediyor. Ne kadar sağlıklıysak kendimizi o kadar iyi hissediyor ve günlük hayatın içindeki küçük anlardan, sevdiklerimizle geçirdiğimiz zamandan ve yaptığımız işlerden o kadar fazla keyif alabiliyoruz. Benim bakış açımdan sağlıklı olabilmek sadece hastalıklardan uzak olmak değil aslında, bedenimizin zihnimizin ve ruhumuzun dengede olması da demek. Kendimize iyi baktığımızda enerjimiz artar ve yaşamla kurduğumuz bağ güçlenir. Bu yüzden sağlıklı yaşamı bir hedef olarak değil, kendimize verdiğimiz uzun vadeli bir değer ve yaşam biçimi olarak görüyorum.

Kendimize iyi bakmanın ilk adımı sizce nedir?

Kendimize iyi bakmanın ilk adımı bence kendimizi fark etmek ve dinlemek. Bedenimizin verdiği sinyalleri gözlemlemek, zihnimize ve ruhumuza iyi gelecek alanlar yaratmak çok değerli. Bazen kısa bir yürüyüş, birkaç derin nefes, egzersiz ya da sadece kendimize ayırdığımız küçük bir zaman dilimi bile yaşam kalitemizi değiştirebiliyor. Çünkü kendimize gösterdiğimiz özen aslında her gün yaptığımız küçük alışkanlıklarla şekilleniyor.

Kendinize ayırdığınız en değerli rutin nedir?

Hayatımda bana iyi gelen çok fazla rutinim var. Bir eğitmen olarak bedenimle ve zihnimle kurduğum ilişki günlük alışkanlıklarımı ve günlük hayat kalitemi şekillendiriyor. Örneğin; güne başlarken içtiğim su, sabah güneş ışığında ve açık havada yaptığım yürüyüşler, Pilates, tenis, yoga gibi beni hareketin içinde tutan aktiviteler ve kendime ayırdığım küçük zamanlar… hepsi yaşam enerjimi besleyen alışkanlıklarım. Bunun dışında bana en iyi gelen şey kesinlikle ders vermek. İster birebir, ister topluluğa hitap ettiğim grup derslerim olsun, ders sırasında tamamen o ana odaklanmayı ve başka hiçbir şey düşünmemeyi çok seviyorum. O an sadece hareket, nefes ve öğrencilerim ile aynı atmosferi paylaşmayı düşünüyorum. Sanırım işimi bu kadar sevmemin en büyük sebeplerinden biri de bu; bana her seferinde anda kalmayı hatırlatıyor.

Wellness, yaratıcılık ve kadın dayanışmasını bir araya getiren Shine On You’nun hikâyesini anlatabilir misiniz?

Shine On You, kendimize ayırdığımız zamanın ne kadar değerli olduğunu fark ettiğimiz bir ihtiyaçtan doğdu. Ben Şule Yazıcı olarak profesyonel Pilates eğitmenliği kariyerimi sürdürürken, kurucu ortağım Berna Ülger estetik bakış açısını işinin merkezine koyan bir inşaat mühendisi olarak kariyerine devam ediyor. Farklı uzmanlık alanlarından geliyor olmamız Shine On You’nun en büyük gücü oldu. Bu gücü ise hem bedene hem ruha iyi gelen, samimi ama aynı zamanda estetik bir alanda topladık.

Shine On You biraz nefes almak, yavaşlamak ve en önemlisi kendine yeniden yaklaşmak isteyenler için bir alan. Ankara’nın öne çıkan lokasyonlarında gerçekleştirdiğimiz wellness odaklı etkinliklerimiz ile birlikte sağlıklı yaşamı günlük hayatın bir parçası hâline getirmeyi amaçlıyoruz.

Shine On You’nun temel felsefesi nedir?

Bizim için en önemli şey; kendine dönmek. Shine On You, insanlara dış dünyadan biraz uzaklaşıp kendi iç ışıklarını hatırlatmayı amaçlıyor. Çünkü biz herkesin içinde zaten bir ışık ve sağlıklı yaşama adım atma isteğinin var olduğuna inanıyoruz; bazen ihtiyaç duyulan tek şeyin ise onu yeniden hatırlamak olduğunu biliyoruz.

Ankara’nın sosyal ve wellness kültürünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ankara son yıllarda wellness ve sosyal yaşam alanında gelişim gösterse de, hâlâ İstanbul ile kıyaslandığında deneyim çeşitliliği açısından daha sınırlı bir şehir. Özellikle insanların bir araya gelebileceği, sporun, sanatın ve sosyal etkileşimin bir arada sunulduğu özgün deneyimlere olan ihtiyacın oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz.

Shine On You etkinliklerinde katılımcıları nasıl bir deneyim bekliyor?

Katılımcılarımızı hareketin, sosyalleşmenin ve iyi hissetmenin bir araya geldiği özel bir deneyim bekliyor. Amacımız yalnızca bir spor etkinliği sunmak değil, insanların günlük hayatın temposundan uzaklaşıp kendilerine zaman ayırabilecekleri, yeni insanlarla tanışabilecekleri ve ilham alabilecekleri bir ortam yaratmak.

Wellness etkinliklerinizde sizi farklı kılan şey nedir?

Detaylar. Ama sadece estetik anlamda değil, his olarak da detaylar. Ortamın enerjisi, insanların birbirine yaklaşımı, küçük sürprizler… İnsanlar etkinliklerimizden çıktığında “iyi ki gelmişim” hissini gerçekten yaşasın istiyoruz ve bunu etkinliklerimizde her duyduğumuzda doğru yolda olduğumuzu hatırlıyoruz.

Shine On You’nun uzun vadeli hedefleri nelerdir?

Hedefimiz, Ankara’nın sosyal ve wellness kültürüne katkı sağlayarak şehri bu alanda daha zengin, daha dinamik ve daha ilham verici bir noktaya taşımak. Her etkinliğimizde katılımcılarımıza yalnızca bir aktivite değil, unutulmaz bir deneyim sunmaya çalışıyoruz. Uzun vadede ise bu deneyimi farklı şehirlere taşıyarak daha geniş bir topluluğa ulaşmayı ve Shine On You’nun etkisini büyütmeyi hedefliyoruz.