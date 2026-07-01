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Demirin Sanata Dönüşümü – Serhan İlçe

Röportaj

Demirin Sanata Dönüşümü – Serhan İlçe

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Ailesindeki demircilik geleneğini üçüncü kuşak olarak sürdüren Serhan İlçe, modern teknolojiyle el işçiliğini harmanlayarak zamana meydan okuyan ve mekâna özel tasarlanan demir imalatının püf noktalarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

 

Geleneksel el işçiliğiyle günlerce sürecek bir korkuluk imalatını, bugün modern makineleriniz ve ekibinizle ne kadar sürede tamamlayabiliyorsunuz?

Geleneksel yöntemlerle bir korkuluk imalatı günler hatta haftalar sürebiliyordu. Bugün kullandığımız modern ekipmanlar ve yılların verdiği tecrübeyle aynı işi çok daha kısa sürede tamamlayabiliyoruz. Ancak bizim için önemli olan sadece hız değil, hızla birlikte kaliteyi koruyabilmek. Projenin büyüklüğüne göre üretim süresini ciddi ölçüde kısaltırken el işçiliğinin değerini de kaybetmiyoruz.

 

Sizin üretiminiz ile piyasadaki hazır dökümler arasındaki kalite farkı nedir? Tüketici bunu nasıl anlar?

Hazır dökümler seri üretimdir ve çoğu zaman standart ölçülerle üretilir. Biz ise her projeyi kullanım alanına ve müşterinin ihtiyacına göre tasarlıyoruz. Kullandığımız malzemenin kalınlığı, kaynak kalitesi, yüzey hazırlığı ve montaj detayları ürünün ömrünü belirler. Tüketici bu farkı ilk bakışta değil, yıllar geçtikçe anlar. Bizim ürünlerimiz zamanla değerini korurken, düşük kaliteli ürünlerde deformasyon ve paslanma daha erken ortaya çıkar.

 

Ankara’nın kışı sert, yazı sıcak geçiyor. Dış mekândaki demir ürünlerin hava şartlarına dayanması için üretim aşamasında en çok hangi teknik detaya dikkat ediyorsunuz?

Dış mekân ürünlerinde en kritik konu yüzey hazırlığı ve koruyucu kaplamadır. Kaynak noktalarının temizlenmesi, pas oluşumuna sebep olacak boşlukların giderilmesi ve kaliteli boya sistemi uygulanması büyük önem taşır. Biz üretim aşamasında su tutabilecek detayları ortadan kaldırmaya ve ürünün uzun yıllar sorunsuz kullanılmasına odaklanıyoruz.

 

Müşterileriniz genellikle hazır bir katalogdan mı ürün seçiyor, yoksa özel projelerle gelip ölçüye göre sıfırdan üretim yapmanızı mı istiyor?

Müşterilerimizin önemli bir bölümü özel ölçü ve özel tasarım talep ediyor. Özellikle villa projelerinde, mimarlarla çalışılan işlerde ve kişiye özel uygulamalarda standart ürünler yerine mekâna uygun çözümler tercih ediliyor. Biz müşterilerimizin hayalindeki tasarımı ölçülendirip projelendirerek sıfırdan üretmeyi seviyoruz.

 

Bugün bir müşteri kapınızdan içeri girdiğinde ona sunduğunuz en büyük garanti nedir?

En büyük garantimiz tecrübemiz ve işimizin arkasında durmamızdır. Üç kuşaktır demircilik yapan bir aile olarak müşterilerimize sadece bir ürün değil, uzun yıllar kullanılacak bir eser teslim ediyoruz. Verdiğimiz sözlere, kullandığımız malzemeye ve yaptığımız işçiliğe güveniyoruz. Müşteri için en önemli güvence de budur.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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