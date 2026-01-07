Büşra Çevik – Stil Aracılığıyla Hikâye Anlatmak

yazan: MAG 32

Stil aracılığıyla hikâye anlatmanın gücünü, sezgiyle estetiği nasıl dengelediğini ve 2026’nın dönüşen moda dilini anlatan Büşra Çevik, yaratıcı yolculuğunu MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Sizi yakından tanımayanlar için, Büşra Çevik kimdir? Stil yolculuğunuz nasıl başladı?

Estetik ögeleri stil aracılığıyla kullanarak hikâye anlatmayı ve belli duyguları görsele dökmeyi seven bir moda stilisti ve kreatif danışman… Moda hiçbir zaman benim için yalnızca giyinmekle ilgili değildi; kimlik, tavır ve sezgiyle ilgiliydi. Stil yolculuğum sezgilerimin çok güçlü olduğu ve gözlem yapmayı sevdiğim çocukluk yıllarımdan itibaren başladı. Zamanla bu içgüdü profesyonel bir dile dönüştü ve bugün artık hem bireysel hem de markalar için stratejik bir stil danışmanlığı verebileceğim bir pozisyona geldim.

Kariyerinizde sizi en çok etkileyen dönüm noktası ne oldu?

Stilin sadece estetik bir tercih değil, güçlü bir iletişim aracı olduğunu fark ettiğim an benim için bir kırılma noktasıydı. O andan sonra “Nasıl görünüyor?” sorusundan çok “Ne söylüyor?” sorusunun peşinden gitmeye başladım. Bu bakış açısı kariyerimin yönünü netleştirdi.

Büşra Çevik imzası dediğimizde akla gelen o estetik çizgiyi siz nasıl tanımlıyorsunuz?

Minimal ama güçlü, sakin ama iddialı. Fazlalıklardan arındırılmış, zamansız ve karakter sahibi. Detaylara sessiz ama net bir vurgu yapmayı seviyorum. Stilimde her şeyin bir nedeni ve bir dengesi var.

Yaratıcı danışmanlık yaptığınız markalarda, tarz ile mesaj arasında nasıl bir denge kuruyorsunuz?

Önce markanın DNA’sını dinliyorum. Tarz, mesajı gölgede bırakmamalı; aksine onu görünür kılmalı. Estetik benim için bir araç, mesaj ise merkez. İkisi uyum içinde olduğunda ortaya gerçek bir etki çıkıyor.

Styling sürecinde moodboard’dan sete kadar nasıl bir yaratım ritüeliniz var?

Moodboard benim için bir çerçeve ama asla bir sınır değil. Sete girdiğim anda sezgilerim devreye girer. Işık, mekân, modelin enerjisi… Her şey sürecin canlı bir parçası olur. En iyi sonuçlar, planla sezginin dengelendiği anlarda ortaya çıkıyor.

En zorlandığınız ama en gurur duyduğunuz styling işi hangisiydi?

Beni konfor alanımın dışına çıkaran her iş zorlayıcı ama aynı zamanda öğretici oldu. Özellikle kısa sürede, yüksek beklentiyle yapılan projeler… Baskı altında sakin kalıp güçlü bir sonuç ortaya koyabildiğim işler benim için ayrı bir gurur. En çok zorlandığım setlerden biri ise bir dergi kapağı ve marka iş birliği çekimiydi. Derginin istediği, markanın ve oyuncunun istediği şeyler birbirinden çok çok farklıydı ve ben kendi alanımı da özgürce gerçekleştirebileceğim bir denge yaratmakta gün boyu çok zorlanmıştım ama günün sonunda çok güzel bir iş ortaya çıktı.

Burada bir stilist olarak marka, dergi ve kendi beklentilerim konusunda yıkıcı olmadan ama net sınırları belirleyerek kendi alanımı da rahatlıkla gerçekleştirebilmeyi öğrenmiştim.

Yurt içi ve yurt dışı moda dünyası arasında nasıl farklar gözlemliyorsunuz? İlham kaynaklarınızda coğrafya etkili mi?

Türkiye’de estetik hassasiyet çok güçlü, topraklarımız dünyaya ilham olacak güzelliğe ve kültürel estetiğe sahip. Ben iki dünyadan da besleniyorum. Coğrafya, ritim ve kültür ilhamımı mutlaka etkiliyor ama tabii nihayetinde stil evrensel bir dil.

2026 sezonu için gözünüze çarpan en güçlü stil dönüşümleri neler?

2026’da daha rafine, daha bilinçli bir stil anlayışı görüyoruz. Abartı, yerini netliğe bırakıyor. Zamansız parçalar, güçlü silüetler ve karakterli detaylar öne çıkıyor. Daha az ama daha anlamlı bir estetik söz konusu.

Ayrıca fonksiyonellik ve estetik arasındaki sınır giderek siliniyor. Günlük hayatla özel anlar arasındaki geçişler daha akışkan. Stil, artık “özel gün” için değil, yaşamın tamamı için tasarlanıyor.