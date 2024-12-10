Berrin Ak

yazan: MAG 18

Yılbaşının, kendisi için yılın en renkli ve keyifli dönemi olduğunu söyleyen, Mackenzie Childs Türkiye ve Halcyon Days Türkiye’nin sahibi Berrin Ak, yılbaşı sofrasının detaylarını MAG Okurlarıyla paylaştı.

Öncelikle yeni yıl sizin için ne ifade ediyor? Yılbaşı için özel gelenekleriniz var mı?

Yeni yıl; çocukluğumdan beri beni heyecanlandıran, mutlu eden, içimi umutla kaplatan, ışıl ışıl dünyasının hayal gücümü arttırdığı, yılın en renkli ve keyifli dönemi. Her ne kadar yıllar içinde, yaptığım işten dolayı benim için yılın en yoğun dönemi haline gelse de bu yorgunluk, ışıltısını hiç gölgeleyemiyor. Gelenek olarak yaptığım şeyler; yeni yıl hediyelerime çok özenir, birkaç ay öncesinden toparlamaya başlarım. Evimi, mağazalarımı, içinde olduğum her ortamı yeni yıl ruhuna sokmayı seviyorum. Yeni yıl kurabiyeleri, kekleri, “gingerbread house”ları, her sezon mutfağımda eksik etmediğim tatlardır. Çocuklara mutlaka yeni yıl kurabiyesi pişiririm.

Genellikle yılbaşı gecelerini nasıl geçiriyorsunuz?

Türkiye’de isem sevdiğim birilerinin evinde ya da kendi evimde, ailem veya sevdiklerimle geçirmeyi tercih ediyorum. Kesinlikle, yılbaşında dışarıda olmayı sevmiyorum. Yurt dışında isem güzel bir yemek ve çok uzamayan gece programı ile sonlandırıp, ertesi gün yeni bir yıla enerjik başlamak isterim.

2024 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl siz ve aileniz açısından nasıl geçti ve sizlere neler kattı?

2024 zaman zaman, içinde huzursuzluk hissi veren bir yıldı; ailemizin bireyi çok sevgili köpeğimizi kaybettik, sanırım bu en acı anımızdı ve bu duygu durumu her ne kadar günlük hayatlarımıza adapte olsa da içimizde yaşamaya devam ediyor. Bunun haricinde bana 2024’ün hediyeleri de oldu. Binlerce şükürle teşekkür ediyorum tüm güzellikleri için.

Bugüne kadar geçirdiğiniz en güzel yılbaşı gecesinden bahsedebilir misiniz?

Doğduğum evde; babamın yeni aldığı kuruyemişler ve cipsleri önüme almış, TRT’nin yılbaşı programını bekleyen küçük kız çocuğu gözümün önüne geldi. Her şey bu kadar karmaşık değilken, daha mı mutluyduk diye insan sorgulamıyor değil.

Bu yıl, yılbaşı sofranızın konsepti ve sunumu nasıl olacak?

Seyahatlerim arasında masayı kurgulamaya pek bir vakit bulamasam da yeni yıl masamı beğeneceğinizi düşünüyorum. Yine yılbaşı ışıltısının yer aldığı; güçlü bir yeni yıl yeşilinden daha sıcak bir tonu kullandığım ve bunu gold’larla şıklaştırdığım bir masa olacak. Dünyanın en iyi kalitedeki porselen üreticilerinden biri olan Halcyon Days’in en zarif ve zamansız serisi Antler’in “ivory” tonunu, bu masaya çok uygun olacağını düşündüğüm için tercih ettim. İyi kalitede bir Bone China’sız yeni yıl masası düşünemiyorum.

Sofranızda hangi yiyecekler yer alacak?

Hindi ve kestaneli pilavım, balkabağı çorbam, güzel bir kiş ve narlı, karnabaharlı salatam yeni yıl menüsü için olmazsa olmaz listem diyebiliriz.

Yılbaşı sofrası hazırlarken nelerden ilham alıyorsunuz? Renk ve düzen olarak tercihleriniz var mı?

Tabii ki yeni yıl ışıltısını en güzel aktaran gold veya gümüş detaylar, sofrada çok daha kuvvetli bir ambiyans yaratmak için yeni yıl masalarına dâhil edilmeli. Kendimi renk konusunda sınırlamaktan hoşlanmıyorum. Mavi, siyah, mor tonlarıyla da yeni yıl masaları hazırlayabilirsiniz. Masalarımda simetriye önem veririm, yaratıcı olan her türlü farklılığa da açığım.

Size göre şık bir sofra nasıl olmalıdır?

Şık bir sofra; canlı çiçeklerin ve mumların olduğu, üzerindeki her objenin her ne kadar farklı olsa da birbiriyle olan uyumunun ön plana çıktığı, özenli olduğu hissedilebilir şekilde olmalı.

Yılbaşı sofranızda olmazsa olmaz dediğiniz ya da sıklıkla kullandığınız aksesuarlar var mı?

Aslına bakarsanız, bir yaptığım masayı bir daha kurmak istemediğimden her seferinde farklı aksesuar tercihleri yapıyorum. Sürekli bir değişim içerisinde olmak beni besleyen bir şey. Yine de ağaç formlu peçeteliklerimi düşününce, bu peçeteler birkaç yeni yıl masamda kullandığım bir aksesuar.

Sofranıza bir isim verecek olsanız; bu isim ne olurdu?

Masamda ve arkasındaki backdrop olarak düşündüğüm şömine süslemelerinde çam yaprakları, leylandiler, manolya yaprakları, kozalaklar ve doğal dallar kullandım. Masa dekoruna ayvalar ekledim. Doğadan kopmayan bir anlatım var burada, her ne kadar şıklığın peşinden gitsek de; her şeyin özünü hatırlatan bir anlatım. O yüzden masama “Keep Nature Close” demek isterdim. Doğaya yaklaştıkça özümüze yaklaşacağımızı kabul etmek durumundayız.

Sofranızda, geçmişten veya günümüzden hangi ünlü isimleri ağırlamak isterdiniz?

Lady Diana, Bon Jovi, Atatürk, Da Vinci ağırlamak istediğim isimlerden birkaçı olabilirdi.

2025 yılından beklentilerinizi ve dileklerinizi bizimle paylaşır mısınız?