Yeni yıl; çocukluğumdan beri beni heyecanlandıran, mutlu eden, içimi umutla kaplatan, ışıl ışıl dünyasının hayal gücümü arttırdığı, yılın en renkli ve keyifli dönemi. Her ne kadar yıllar içinde, yaptığım işten dolayı benim için yılın en yoğun dönemi haline gelse de bu yorgunluk, ışıltısını hiç gölgeleyemiyor. Gelenek olarak yaptığım şeyler; yeni yıl hediyelerime çok özenir, birkaç ay öncesinden toparlamaya başlarım. Evimi, mağazalarımı, içinde olduğum her ortamı yeni yıl ruhuna sokmayı seviyorum. Yeni yıl kurabiyeleri, kekleri, “gingerbread house”ları, her sezon mutfağımda eksik etmediğim tatlardır. Çocuklara mutlaka yeni yıl kurabiyesi pişiririm.