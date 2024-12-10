Tuana Yücel

yazan: MAG 20

Takipçileriyle her hafta mutlaka bir etkinlik yapan sevilen influencer Tuana Yücel, yılbaşını nasıl geçirmeyi planladığını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Yılbaşı gecesini en çok nasıl ve nerede kutlamayı seviyorsunuz?

Yılbaşı gecelerinde samimiyetin ve rahatlığın ön planda olduğu kutlamaları seviyorum. Dışarıda kutlamayalı sanırım yıllar oldu. Genellikle yeni yıla birlikte girmek istediğim en yakın arkadaşlarımı evime davet ediyorum. Karaoke, kutu oyunları gibi aktivitelerimize bu geceye özel süslediğimiz masada kendi hazırladığımız yemekler ve kokteyller eşlik ediyor.

Unutamadığınız, sizde en çok iz bırakan yılbaşı kutlamanız hangisiydi?

Şu an oturduğum evime yeni taşındığımda arkadaşlarımla evde ilk kez yılbaşı partisi verdiğim geceyi ve o huzurlu hissi hiç unutamıyorum. Terasta geri sayım yaparken boğazdaki havai fişek gösterilerini izlemiştik, çok keyifliydi.

Bu seneki yılbaşı planınız nasıl? Nerede ve kimlerle kutlamayı düşünüyorsunuz?

Henüz planı netleştirmedik ama muhtemelen bu seneki yılbaşında yine yakın arkadaş grubumuzla birimizin evinde toplanacağız.

Yılbaşı gecesi için makyaj tercihiniz nasıl ve hangi ürünlerden olur?

Yılbaşı gecesi makyajımda geceye özel ışıltılı ve dumanlı tonlarla gözlerimi vurgularım. Bunun için altın, bronz ve gümüş tonlar içeren far paleti tercih ediyorum. Charlotte Tilbury Pillow Talk far paleti tam kullanacağım tonları içeriyor. Tüm makyajlarımda ışıltılı ve nemli cilt görünümüne bayılıyorum. Yılbaşı için de serum içerikli Shiseido Skin Glow fondötenimi, Lancome’un çok sevdiğim yeni Serum Concealer’ını ve Kiko’nun likit highlighter’ını kullanırım. Bronz cilt görünümü için Benefit’in Hoola pudrası ve makyajda en sevdiğim dokunuş allık için ise yılbaşına yakışır Rare Beauty’nin ışıltılı allığını tercih ederim. Dudaklarımı ise gözlerimi ön plana çıkarmak için mutlaka nude tonlarda bir rujla tamamlarım. Kendime zaten maalesef ki kırmızı ve koyu renk rujları yakıştıran biri değilim.

Bu yılbaşı gecesi için nasıl bir kombin düşünüyorsunuz?

Yılbaşı gecelerini evde geçirdiğime bakmayın. Evdeki kutlamalarda sanki dışarı kutlamaya çıkıyormuşçasına şık giyinmeyi seviyorum. Arkadaşlarıma da dress code’u önceden haber veriyorum. Bu sene son anda bir değişiklik olmazsa derin sırt dekolteli saten siyah bir elbise giymeyi düşünüyorum. Ne demişler, yeni yıla nasıl girersek öyle devam edermiş. Şık ve bakımlı geçsin tüm sene.

Yeni yılı karşılamadan önce gerçekleştirdiğiniz bir ritüeliniz var mı?

Yıllardır her yılbaşından önce bir kağıda o sene olmasını hayal ettiğim şeyleri madde madde yazarım ve o kağıdı saklayıp gelecek sene yılbaşında açıp hangileri gerçekleştiyse tik atarım.

2025’e dair bir yeni yıl mesajı alabilir miyiz?

Umarım, içtenlikle “2025’te hayatımda bunlar olsun” diyenlerin tüm kalbinden geçenler olsun! Ülkemiz de umarım, yeni yılın her bir gününde huzurlu haberlerle karşılasın bizi.

Senelerdir her hafta geleneksel olarak takipçilerinizle buluştuğunuzu biliyoruz. Onlarla da yılbaşı öncesi etkinlikleri yapıyor musunuz? Bu sene için bir planınız var mı?

Takipçilerimle her yılbaşı öncesi bir etkinlik yapıyoruz. Kapı süsü ve minik yılbaşı ağacı süsleme workshop’ları bile yaptık beraber. Bu sene evimi süsledikten sonra onları birkaç gün öncesinde yılbaşı yemeğine çağırmayı planlıyorum. Çok keyifli olacağına eminim.