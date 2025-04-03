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Paris Moda Haftası

Balenciaga-AFRA SARAÇOĞLU
Balenciaga-jessica alba
Balmain-BARBARA PALVİN
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Balmain-Balqees Fathi
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Balenciaga-Barbara Palvin
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Paris Moda Haftası

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PARİS Moda Haftası

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Paris Moda Haftası, dünyaca ünlü tasarımcıların ve markaların 2025 sonbahar ve kış koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturdu.

Modanın kalbi Paris’te her yıl düzenlenen Paris Moda Haftası, dünyanın dört bir yanından gelen ünlü tasarımcıların ve markaların en son koleksiyonlarını farklı mekânlarda düzenlenen defilelerle sergileyerek küresel moda trendlerini belirledi. Modayı bir sanat formu olarak ele alan tasarımlar hem haute couture hem de hazır giyim modasının yönünü şekillendirdi.

Moda endüstrisinin liderleri, tasarımcılar, modeller, stilistler ve basının bir araya geldiği Paris Moda Haftası, Louvre Müzesi’ndeki gala davetiyle başladı. Le Grand Diner du Louvre’daki, müze yararına düzenlenen bağış gecesi ile devam eden etkinliğe dünyaca ünlü ses sanatçıları, oyuncular, modacılar ve iş insanları katılırken yemek davetine Türkiye’den de ünlü isimler dâhil oldu.

Balmain, 2025-26 sonbahar ve kış koleksiyonunda köklü bir değişikliğe gitti. Moda evinin kreatif direktörü Olivier Rousteing’in keskin ve iddialı hatlardan uzaklaşarak yumuşak ve rahat bir yaklaşımla ele aldığı tasarımlarda büyük boy örme kazaklar ve zebra desenleri dikkat çekti. Güzel oyuncu Hande Erçel’in iddialı Balmain görünümü ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Markanın kreatif direktörü Anthony Vaccarello, Saint-Laurent için cesur, öz güvenli ve güçlü bir çizgiyle ele aldığı koleksiyonu Eyfel Kulesi’nin altında gerçekleşen görkemli bir defileyle tanıttı. Tasarımlarda; geçtiğimiz koleksiyonlardan da alışık olduğumuz keskin omuz detayları, oversize görünümler ve ikonik renklerin yanı sıra sonbahar ve kış mevsimini yansıtan toprak tonları, deri ceketler, kabarık ve kalem etekler ile dantel görünümlü kumaşlar da dikkat çekti.

Kreatif Direktör Maria Grazia Chiuri, Dior’un 2025-26 sonbahar/kış koleksiyonunda, markanın mirasını modern bir bakış açısıyla harmanlayarak feminenlik ve maskulenlik arasındaki dengeyi vurguladı. İkonik J’adore Dior tişörtleri podyuma dönerken, koleksiyonda; işleme dantel, çıkarılabilir yaka şeklindeki fırfır ve korse detayları göze çarptı. Tuba Büyüküstün ise defilenin dikkat çeken davetlilerinden biri olarak kombiniyle zarif bir görünüm sergiledi.

Sonbahar/kış 2025 koleksiyonunda Miuccia Prada, feminenliği yeni bir bakış açısıyla sundu. Kadınsılığı vurgulayan broş, bilezik ve kürk pelerin gibi zarif aksesuarlar, koleksiyonu tamamlayan unsurlar olarak öne çıktı. Canlı renk paleti, Miu Miu’nun genç ve dinamik yapısını yansıtırken, nostaljik dokunuşlar da koleksiyonun zenginliğine katkı sağladı.

Louis Vuitton, 2025 sonbahar/kış koleksiyonunda eforsuz şık Fransız tarzını podyuma taşıdı. Kreatif direktör Nicolas Ghesquière, seyahat temasıyla oluşturduğu defilede lateks yağmurluklar, dev fırfırlar ve şapkalar, örgü ve deri paltolarla adeta Paris’in sokak modasını yansıttı.

Tasarımlarda sıra dışı bir atmosfer yaratan Demna Gvasalia, Balenciaga için hazırladığı 2025-26 sonbahar/kış koleksiyonunda geleneksel giyim kurallarına adeta meydan okudu. Puma iş birliği ile hazırlanan hacimli, şişirilmiş parçalardan asimetrik kesimlere moda dünyasında alışılagelmiş kalıpları yeniden yorumlayan koleksiyon, markanın yenilikçi ve özgür karakterini gözler önüne serdi. Defileye, Afra Saraçoğlu da Balenciaga’nın yeni koleksiyon kombini ile katıldı.

 

 

 

 

 

 

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2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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