Aşk Tadında Moda
Ünlü moda tasarımcısı Raşit Bağzıbağlı’nın yeni mağazası Kuzu Effect AVM’deki keyifli bir davetle kapılarını açtı.
Mağaza sahibi Gözde Palabıyık’ın ev sahipliğinde ve MAG PR Solutions’ın katkılarıyla gerçekleşen açılışa cemiyet hayatının önde gelen isimleri yoğun ilgi gösterdi. Palabıyık, konuklarıyla tek tek ilgilenirken Bağzıbağlı yeni hazır giyim koleksiyonunu tanıttı ve çok özel moda sohbetleri gerçekleştirdi. Mağazada modacının hazır giyim koleksiyonunun yanı sıra, kendi imzasını taşıyan zarif ve şık tasarımları da sergilendi. Misafirler, Bağzıbağlı’nın tasarımlarını hayranlıkla incelerken, aynı zamanda alışveriş yapma fırsatı da buldu. Moda dünyasının nabzını tutan bir atmosferde davetlilerini şıklıkla buluşturan etkinlik, lezzetli ikramlar ve canlı müzik dinletisi eşliğinde keyifli anlara sahne oldu.
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