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Aşk Tadında Moda

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SERPİL TÜFEKÇİ
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TUĞÇE İNAL, YEŞİM TANDOĞAN
TUĞBA KOÇ SARIÇAM
TUBA LÜLECİ ALAÇAM
ŞÜKRİYE ER, CANAN KIRBAÇ
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YEŞİM BELLİ
ZEYNEP KÖKSALAN
YAĞMUR KAYA
TÜRKAN ATAÇ
YAĞMUR KAYA (2
Davet

Aşk Tadında Moda

yazan:
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Ünlü moda tasarımcısı Raşit Bağzıbağlının yeni mağazası Kuzu Effect AVM’deki keyifli bir davetle kapılarını açtı.

Mağaza sahibi Gözde Palabıyık’ın ev sahipliğinde ve MAG PR Solutions’ın katkılarıyla gerçekleşen açılışa cemiyet hayatının önde gelen isimleri yoğun ilgi gösterdi. Palabıyık, konuklarıyla tek tek ilgilenirken Bağzıbağlı yeni hazır giyim koleksiyonunu tanıttı ve çok özel moda sohbetleri gerçekleştirdi. Mağazada modacının hazır giyim koleksiyonunun yanı sıra, kendi imzasını taşıyan zarif ve şık tasarımları da sergilendi. Misafirler, Bağzıbağlı’nın tasarımlarını hayranlıkla incelerken, aynı zamanda alışveriş yapma fırsatı da buldu. Moda dünyasının nabzını tutan bir atmosferde davetlilerini şıklıkla buluşturan etkinlik, lezzetli ikramlar ve canlı müzik dinletisi eşliğinde keyifli anlara sahne oldu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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