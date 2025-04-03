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Hollywood’da Unutulmaz Gece: 97. Akademi Ödülleri

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Hollywood’da Unutulmaz Gece: 97. Akademi Ödülleri

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Sinema dünyasının en görkemli etkinliklerinden Oscar Ödülleri, bu yıl doksan yedincisi düzenlenen unutulmaz bir gecede sahiplerini buldu. Los Angeles’taki Dolby Theatre’da gerçekleşen etkinlik, 2024 yılında gösterilen en iyi filmleri, oyuncuları, yönetmenleri, tasarımcıları, sanatçıları yirmi üç farklı kategoride onurlandırarak bir kez daha sinema sanatını kutladı. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından verilen Oscar Ödüllerinin tören gecesinde sunuculuğu komedyen Conan O’Brien’ın üstlendi. Çeşitliliği ve kapsayıcılığı vurguladığı aday listeleriyle takdir toplayan Akademi Ödülleri, farklı kültürlerden hikâyeler ve yeni sesleri, büyük ödüllere aday göstererek sinemanın evrensel bir sanat dalı olduğunu yeniden hatırlattı.

Vanity Fair Oscar Partisi

Oscar heyecanı yalnızca ödül töreniyle sınırlı kalmadı. Törenden sonra düzenlenen Vanity Fair Oscar Partisi, bu yıl da Hollywood’un en ışıltılı gecelerinden birine sahne oldu.

Radhika Jones ev sahipliğinde Beverly Hills’teki Wallis Annenberg Sanat Merkezi’nde düzenlenen partide Hollywood’un en büyük isimleri bir araya geldi. Kırmızı halıda boy gösteren isimlerin kıyafetleri oldukça göz kamaştırıcıydı. Partiye sinema ve müzik dünyasının yanında iş hayatının da önde gelen isimleri katıldı.

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