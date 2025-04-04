Milano Moda Haftası

yazan: MAG 48

Milano Moda Haftası, her yıl olduğu gibi bu yıl da modanın başkenti Milano’yu büyüleyici bir sahneye dönüştürdü. Dev markalar, köklü moda evleri ve yükselen tasarımcıları bir araya getiren etkinlik, moda dünyasının nabzını tuttu.

Bu yıl, sonbahar/kış 2025 koleksiyonlarında zarafet ve yenilikçiliğin mükemmel bir birleşimini sunan Milano Moda Haftası, yalnızca defilelere değil, sergiler, özel davetler ve halka açık etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Gucci’nin özel sergisi ve Fendi’nin 100. yıl kutlamaları öne çıkan etkinlikler arasında yer alırken, sürdürülebilir moda üzerine düzenlenen paneller de moda dünyasının geleceğine ışık tuttu.

Dünyanın dört bir yanından ünlü isimler, tasarımcılar ve moda tutkunları; Palazzo Reale, Palazzo Serbelloni ve Galleria Vittorio Emanuele II gibi, Milano’nun zarif mekânlarında düzenlenen defilelerde bir araya geldi. Milano Moda Haftası’na katılan davetlilerin arasında Türkiye’nin ünlü yüzleri de yer aldı.

Fendi, 100. yılını kutladığı 2025-26 sonbahar/kış koleksiyonunda geleneksel İtalyan terziliğini yenilikçi detaylarla harmanladı. Markanın aristokrat mirasını modern bir estetikle buluşturan Kreatif Direktör Silvia Venturini Fendi, deri ve kaşmir detaylar ile lüksü olabildiğince hissettirdi. Hayvan desenleri ve çarpıcı renk vurguları, markanın nostaljik ruhunu ileriye taşıdı.

Miuccia Prada ve Raf Simons’ın kreatif direktörlüğündeki Prada, Milano Moda Haftası’nda sergilediği 2025-26 sonbahar/kış koleksiyonunda klasik terziliği modern detaylarla yeniden yorumladı. Nötr tonların hâkim olduğu renk paleti zengin dokularla derinlik kazanırken, sert kesimleri yumuşak drapelerle harmanlayan koleksiyonda maskulen ve feminen çizgiler arasında bir denge vardı.

Ian Griffiths; Max Mara’nın 2025 sonbahar/kış koleksiyonunda zamansız zarafet ile çağdaş şıklığı birleştiren tasarımlarla dikkat çekti. Neo-gotik unsurların klasik kesimlerle buluştuğu koleksiyonda renk paleti Yorkshire manzaralarının tonlarını yansıttı. İkonik kaşmir, yün ve deri gibi lüks materyalleri modern bir yaklaşımla kullanan Griffiths, Viktoryen siluetlere gönderme yaptı.

Donatella Versace liderliğinde Milano Moda Haftası’nda sunulan 2025-26 sonbahar/kış koleksiyonunda baskılı tasarımlar ve şişme detaylar dikkat çekti. Metalik ipliklerle işlenen elbiseler, ikonik motifler, hayvan desenleri, saten ve deri pantolonlarla oldukça cesur bir görünüm sergileyen koleksiyonda Donatella Versace’nin geçmişe olan sevgisi ve markanın DNA’sına olan bağlılığı da görülüyordu.