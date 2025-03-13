Zamanın Derinliklerine Yolculuk
Lüks saat markası Breguet, Greenwich Saat iş birliğiyle seçkin konuklarını Le Baron Restaurant, Zorlu Center’daki özel bir akşam yemeğinde ağırladı.
Greenwich Saat Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Sapan ve Başkan Yardımcısı Zehra Sapan Aydın ev sahipliğindeki gecede saat tutkunları, Breguet kurucusu Abraham-Louis Breguet’nin yedinci nesil torunu ve şu anda başkan yardımcısı olarak görev yapan Emmanuel Breguet ve Prof. Dr. İlber Ortaylı ile unutulmaz bir sohbet deneyimi yaşadı. Böylesine değerli iki konuğu ağırlamaktan duyduğu onuru dile getiren Zehra Sapan Aydın, Breguet markası ile uzun süredir devam eden başarılı iş birliğinden ve markanın mağazalarına kattığı değerden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Etkinlikte davetliler, üstün işçilik ve zarafetiyle dikkat çeken Breguet’nin son model saatlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Tarih ve teknolojinin buluştuğu özel gece, konukların hafızasında unutulmaz bir iz bıraktı.
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