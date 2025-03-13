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Zamanın Derinliklerine Yolculuk

İhsan Sapan-Halil Sapan-İlber Ortaylı-Emmanuel Breguet-Zehra Sapan Aydın
Ece-Recep-Zeynep Düzgit
Damla Kul-Seda Önder Sapan
Pınar Yılmaz
Levent-Katya Göncay
İhsan Sapan-Zehra Sapan Aydın-Emmanuel Breguet
Emmanuel Breguet-Özlem Güsar
Emmanuel Breguet-Demet Ozaner-Tuna Ozaner
Davet

Zamanın Derinliklerine Yolculuk

yazan:
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Lüks saat markası Breguet, Greenwich Saat iş birliğiyle seçkin konuklarını Le Baron Restaurant, Zorlu Center’daki özel bir akşam yemeğinde ağırladı.

Greenwich Saat Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Sapan ve Başkan Yardımcısı Zehra Sapan Aydın ev sahipliğindeki gecede saat tutkunları, Breguet kurucusu Abraham-Louis Breguet’nin yedinci nesil torunu ve şu anda başkan yardımcısı olarak görev yapan Emmanuel Breguet ve Prof. Dr. İlber Ortaylı ile unutulmaz bir sohbet deneyimi yaşadı. Böylesine değerli iki konuğu ağırlamaktan duyduğu onuru dile getiren Zehra Sapan Aydın, Breguet markası ile uzun süredir devam eden başarılı iş birliğinden ve markanın mağazalarına kattığı değerden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Etkinlikte davetliler, üstün işçilik ve zarafetiyle dikkat çeken Breguet’nin son model saatlerini yakından inceleme fırsatı buldu.  Tarih ve teknolojinin buluştuğu özel  gece, konukların hafızasında unutulmaz bir iz bıraktı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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