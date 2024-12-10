Ceren Akın

yazan: MAG 16

CerCeylan markasının kurucusu Ceren Akın, şık bir sofra için kriterlerini ve yılbaşının kendisi için ne anlam ifade ettiğini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Öncelikle yeni yıl sizin için ne ifade ediyor? Yılbaşı için özel gelenekleriniz var mı?

Yeni yıl benim için geride bıraktığımız 365 günü ifade ediyor. Adeta 365 sayfalık bir defterin son sayfasını o gece tamamlayıp kapatıyoruz. Bu süreçte yaşadıklarımızı, öğrendiklerimizi ve hatıralarımızı değerlendiriyoruz. Ertesi sabah ise yepyeni bir 365 sayfalık defterin ilk sayfasına yazmaya başlıyoruz. Yılbaşı gecesi bu yüzden biraz duygusal bir anlam taşıyor.

Genellikle yılbaşı gecelerini nasıl geçiriyorsunuz? Bu yıl için özel bir planınız var mı?

Genelde yılbaşı gecelerini evde ya da yurt dışında geçirmeyi tercih ediyoruz. Evde olduğumuzda aile ya da yakın dostlarla sakin bir gece planlıyoruz. Eğer yurt dışındaysak, tercihim daha çok sakin ve keyifli bir ortamda sohbet edebileceğimiz restoranlar oluyor; yüksek müzikli ve gürültülü mekânlar çok ilgimizi çekmiyor. Her yıl bu özel gecede dinlenip yeni yılı huzurlu bir şekilde karşılamak bizim için önemli.

2024 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl siz ve aileniz açısından nasıl geçti ve sizlere neler kattı?

2024 yılı benim ve ailem için hem öğrenme hem de büyüme yılı oldu. Elbette herkes gibi bizim de zorluklarla karşılaştığımız anlar oldu ancak, bu süreçler bize sabırlı olmayı ve her durumdan bir ders çıkarmayı öğretti. Bunun yanında, aile olarak daha fazla zaman geçirme ve birbirimize destek olma fırsatımız oldu. 2024 yılı, hedeflerimizi gözden geçirdiğimiz, kendimize yeni yollar çizdiğimiz ve hem kişisel hem de ailevi bağlarımızı güçlendirdiğimiz bir yıl olarak hafızamızda kalacak. Şimdi ise yeni yılın getireceği fırsatlara ve güzelliklere odaklanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Size göre şık bir sofra nasıl olmalıdır?

Bana göre şık bir sofra, sadece görsel olarak değil, aynı zamanda hissettirdiği atmosferle de özel olmalıdır. Sofranın düzeni sade ama zarif olmalı; gereğinden fazla detay yerine her bir unsurun birbiriyle uyum içinde olması önemli. Masanın ortasında yer alan küçük bir çiçek düzenlemesi, mumlar ya da mevsime uygun doğal süslemeler, sofistike bir dokunuş katar. En önemlisi, sofrada misafirlerin kendini rahat ve değerli hissetmesi; yani şıklık, estetikle birlikte sıcak bir atmosfer yaratmayı da içerir.

Sofranıza bir isim verecek olsanız; bu isim ne olurdu?

Soframıza bir isim verecek olsam, “Huzur ve Paylaşım Masası” derdim, çünkü yılbaşı sofrası sadece yemek yediğimiz bir yer değil; anılar paylaştığımız, geçmiş yılı değerlendirip yeni yıl için umutlarımızı dile getirdiğimiz özel bir alan. Masadaki her detay, hem huzuru hem de birlikte olmanın verdiği mutluluğu yansıtıyor. Bu yüzden böyle bir isim, hem sofranın ruhunu hem de anlamını en iyi şekilde ifade ederdi.

2025 yılından beklentilerinizi ve dileklerinizi bizimle paylaşır mısınız?

2025 yılından beklentim, daha huzurlu ve dengeli bir yıl geçirebilmek. Her geçen yıl, hayatın hızla aktığını daha çok hissediyorum ve bu yıl, biraz daha durup anın tadını çıkararak yaşamayı umuyorum. Hep birlikte daha fazla neşeyi, sevgiyi ve huzuru paylaşabileceğimiz bir yıl olsun.