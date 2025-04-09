Toplantı Salonu Değil, Bir Karargâh: Kaya Bey’in Vizyonuna Yön Veren Mekan

yazan: MAG 8

Maidan’da yer alan ve MOVE İç Mimarlık tarafından tasarlanan ofisin en çarpıcı bölümlerinden biri, hiç şüphesiz toplantı salonu; ancak bu mekân, sıradan bir toplantı salonundan çok daha fazlası, çünkü bu salon, Kaya Bey’in vizyonuyla adeta bir karargâh gibi düşünülerek hayata geçirildi.

Kaya Bey’in bu mekânı yalnızca bir toplantı alanı olarak değil; kararların alındığı, stratejilerin şekillendiği, şirketin yol haritasının belirlendiği bir merkez olarak görmesi, MOVE İç Mimarlık ekibi için güçlü bir ilham kaynağı oldu. Bu vizyon, tasarım sürecini sıradanlıktan çıkararak, mekâna kurumsal gücü ve liderlik duygusunu yansıtan bambaşka bir boyut kazandırdı.

Modern çizgilerle kurgulanan salon, yalın ama etkileyici detaylarla zenginleştirildi. Stratejik aydınlatmalar, güçlü malzeme seçimi ve işlevsellik odaklı çözümlerle desteklenen tasarım, hem profesyonel hem de ilham verici bir atmosfer yaratıyor.

Bugün bu toplantı salonu, yalnızca fikirlerin konuşulduğu değil; vizyonun hayat bulduğu, hedeflerin belirlendiği ve geleceğin şekillendiği bir merkez olarak konumlanıyor. Kaya Bey’in bu mekâna yüklediği anlam, ofisin tamamına yansıyan güçlü bir kimliğin temelini oluşturuyor.