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Seda Çavuşoğlu: Kahve ve Mürdüm

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Seda Çavuşoğlu: Kahve ve Mürdüm

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Pileli tül parçaların zarafeti, asimetrik kesimlerin çarpıcı havası ve kahverengi ile mürdümün sofistike uyumu gardıroplara modern dokunuşlar katıyor.

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Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.

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