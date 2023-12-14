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Açalya Samyeli Danoğlu Yılbaşı Sofrasını MAG Okurlarıyla Paylaştı.

Röportaj

Açalya Samyeli Danoğlu Yılbaşı Sofrasını MAG Okurlarıyla Paylaştı.

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2012 Miss Turkey birincisi Açalya Samyeli Danoğlu, yeni yılın kendisi için ifade ettiklerini ve yılbaşında nasıl bir sofra hazırlayacağının detaylarını MAG Okurlarıyla paylaştı.

Yeni yıl sizin için ne ifade ediyor? Yılbaşı için özel gelenekleriniz var mı?

Her yılbaşı çok umutlu, hevesli ve mutlu olurum, çünkü yeni bir yıl demek, yeni bir sayfa demek. O sayfayı nasıl dolduracağımı düşünür, kendime hep yeni hedefler koyarım. Benim tek geleneğim yeni yıla ailemle girmek. O gece olduğu gibi tüm yıl sağlıkla, mutlulukla ve huzurla bir arada olmak her zaman en büyük dileğim.

 Genellikle yılbaşı gecelerini nasıl geçiriyorsunuz? Bu yıl için özel bir planınız var mı?

Büyük bir sofranın etrafında toplanıp yemek yemekten, tombala oynamaktan ve yeni yıla, aileme sarılarak girmekten daha keyifli bir şey yok. Bu yıl da yine benim hazırladığım yılbaşı sofrasında ailelerimizle karşılıyoruz 2024’ü.

 2023 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl siz ve aileniz açısından nasıl geçti ve sizlere neler kattı?

Oğlum doğduktan sonra her yıl bana çok güzel ve anlamlı geliyor. Büyürken yanında olabildiğim için her an şükrediyorum ve her günün, her anın tadını doyasıya çıkarıyorum. Onunla birlikte anda kalmayı, her anın tadını çıkarmayı öğrendim. Özellikle de bu yıl çok olgunlaştığımı, kişisel olarak geliştiğimi ve kötü günlerde bile mutlu olmayı öğrenebildiğimi söyleyebilirim.

Bugüne kadar geçirdiğiniz en güzel yılbaşı gecesinden bahsedebilir misiniz?

Ailemle, eşimle geçirdiğim her yılbaşı çok güzel; fakat bir evi yuva yapan evlattır. Dolayısıyla eşimle yuva olduğumuz yıl, yani oğlumuzu kucağımıza aldığımız 2020 yılının başı, benim için en özeliydi.

Bu yıl, yılbaşı sofranızın konsepti ve sunumu nasıl olacak?

Geçen yıl kırmızı-yeşil renklerinden ilham almıştım; çam ağacı yaprağı, Noel babalar, geyikler vardı. Bu yıl daha zarif ve şık bir konsept yapmak istiyorum.

Yılbaşı sofrası hazırlarken nelerden ilham alıyorsunuz? Renk ve düzen olarak tercihleriniz var mı?

Bir önceki yıldan farklı bir konsept olmasına dikkat ediyorum. Misafirlerimi şaşırtmak hoşuma gidiyor. Soframın konseptine karar verirken Instagram’da takip ettiğim dekorasyon hesaplarında ve Pinterest’te ciddi bir mesai harcıyorum.

Size göre şık bir sofra nasıl olmalıdır?

Şık bir masa hazırlamanın püf noktası bence uyum. Renk uyumu, objelerin uyumu, hatta yemeklerin bile uyumu çok önemli. Yılbaşı konseptine uygun çiçekler ve masa detayları da tamamlayıcı unsurlar oluyor.

Yılbaşı sofranızda olmazsa olmaz dediğiniz ya da sıklıkla kullandığınız aksesuarlar var mı?

Çiçek ve mum benim için vazgeçilmez iki detay. Sadece yılbaşında değil, tüm özel davetlerimde bu aksesuarları kullanırım. Sofraya sıcaklık katıyorlar.

Bu yılbaşında, sofranızda hangi yiyecekler yer alacak?

Yılbaşı sofralarının sembolü olan hindi bizim de soframızın başrol oyuncusu. Hindi tercih etmeyenler olduğu için mutlaka bir kırmızı et seçeneği oluyor. Geçen sene Beef Wellington yapmıştım, bu sene fırında soslu antrikot. Bal kabağı çorbası da her yılbaşı menümde oluyor. Salatalar, fırınlanmış sebze çeşitleri de olmazsa olmaz.

Sofranıza bir isim verecek olsanız; bu isim ne olurdu?

“Celebration Of Life!”, çünkü sevdiklerimizle beraber olduğumuzu kutladığımız, sağlığımıza ve sahip olduklarımıza şükrettiğimiz büyük bir sofra bizimkisi.

Sofranızda, geçmişten veya günümüzden hangi ünlü isimleri ağırlamak isterdiniz?

Bu soruya havalı bir ünlü isimle cevap vermek isterdim ama gönlümden geçen rahmetli canım anneannem ve dedem. Ben anneanneciğimin lezzetli yemekleriyle büyüdüm. İkisi de evlendiğimi ve oğlumu göremedi. Onları evimde, bu sofrada ağırlamayı çok isterdim.

2024 yılından neler bekliyorsunuz? Dilekleriniz neler?

Pandemi bize sağlıktan daha önemli hiçbir şeyin olmadığını öğretti, bu yüzden herkese öncelikle sağlıkla geçireceği bir yıl diliyorum. Savaşların olmadığı, dünyada barışın ve sevginin olduğu bir yıl olmasını umuyorum. Dilerim hiçbir anne evlatsız, hiçbir çocuk da annesiz, babasız kalmasın.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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