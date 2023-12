Semen Şakar Yılbaşı ve Mücevher

yazan: MAG 4

İç mimari hizmetlerinin yanında, uzun yıllardır ailesiyle kuyum ve pırlanta sektöründe de yer alan Semen Şakar, yılbaşı için mücevher seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Yılbaşı için şık veya rahat parti giyimlerinde kullanılabilecek mücevherler neler olabilir? Ne tür takılar hangi yılbaşı etkinlikleri için uygun olur?

Aksesuar, insanın ruhunu yansıtan ve kendiyle özdeşleşebilen bir parça olmak zorunda ki bakıldığında kusursuz algılanabilsin. Dolayısıyla mekân ve konsept çok önemli. Eğer bir davet söz konusu ise, zarif markiz taşlardan oluşan pırlanta parçaları tercih edebilirler. Zümrüt ve yakut da tercih edilebilir, zarifliği ve şıklığı tartışmaya kapalı kesinlikle. Son zamanlarda revaçta olan yılbaşı temalı aksesuarları da kişiler hem gündüz hem gece için tercih edebiliyor. Saygı duyuyorum ama tercih eder miyim? Etmem! Kulağımda bir çam ağacıyla çok şık olabileceğime pek de ihtimal vermiyorum.

Yılbaşı partileri için mücevher seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Seçilmiş olan kostüm, mekân ve davetin zamanını göz önünde bulundurabilirler ve çoğu insanın atladığı bir husus da yaş. Her mücevher her yaşa hitap etmediği gibi her tarzla da uyumlu olmuyor maalesef.

Bu yılbaşı için özel tasarlanmış taşlar ve materyallerden popüler olanlar hangileri?

Artdeco revaçta yine. Pırlantalar zamansız parçalar ama kırmızı yakut ve elmasla da şıklıklarına nokta atışı yapabilecekler. Biz ailecek bu mesleğin içindeyiz ve ailemde bu sirkülasyonun nasıl ilerlediğini bizzat görerek büyüdüm. Değişmeyen bazı klasikler vardır: Pırlanta, elmas, zümrüt, yakut. Hiç eskimeyip nostaljisini kuşaklarınıza aktarabileceğiniz seçimlerin başında gelir. Hem yılbaşını hem de bütün bir yılınızı kurtarabilir.

Yılbaşı temalı mücevherlerle nasıl şık ve uyumlu bir görünüm elde edilebilir?

Dürüst davranmam gerekirse, o konseptin yansıtılacağı yer kuyum ve pırlanta olmamalı. Ağırlığı olan kıymetli parçaların çok sevimli gözükmesine gerek yok diye düşünüyorum. Her şey kendi asaletinde güzel.

Takı seçimiyle kişisel tarz nasıl yansıtılabilir?

Takıyı taşıyamayan kimse takmasın derim ben hep, çünkü kusursuz bir görüntünün son noktasıdır takı ve aksesuar; kalitedir, özendir, haliyle detaydır. Bu tarz bir görünüme sahip olmayan insanlarda emanet durduğunu çok gözlemledik. Neyi nerede kullanmak gerektiğini, hangi etkinliklerde hangi parçaları seçeceğini bilerek, günlük sade ve şık ama sıradan olmayan bir görünümle ünlem koyabilirler tarzlarına.

Yılbaşında mücevher hediye etmek isteyenlere tavsiyeleriniz neler olur?

Güzel analiz yapmalarını, tarzı ve yaşam şeklini de göz önünde bulundurarak doğru yaşa doğru parçaları hediye etmelerini önerebilirim. Sabırlı davranıp detaylara inerek, taşın kalitesini de araştırsınlar.