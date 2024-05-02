Pamuk Şekeri
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Sakin ve huzur veren tonlarıyla pastel renkler, uçuşan tüllerle birleşince kombinlere hareket ve eğlence katıyor.
Sakin ve huzur veren tonlarıyla pastel renkler, uçuşan tüllerle birleşince kombinlere hareket ve eğlence katıyor.
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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Renkli uzun elbiseler, floral desenli etek ve bluzlar ile örgü bikiniler baharın tazeliğini sunuyor.
Günümüzde sağlık kuruluşları, sadece tedavi hizmetleri sunmakla kalmayıp aynı zamanda hasta memnuniyetini artırmak ve şifa ortamını iyileştirmek
Neyi mi? Göbeklitepe ve Karahantepe’nin gerçekte ne olduklarını. Seneler önce gitmiştim Göbeklitepe’ye. Köşemin arşivinden bulabilirsiniz o yazımı.
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