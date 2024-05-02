Dijital İçerik Üreticileri Ödüllerine Kavuştu
Yılın en başarılı influencer ve sosyal medyayı en etkin kullanan sanatçıları, NO7 Influencers Awards ile ödüllerine kavuştu.
Lazzoni Hotel’in ev sahipliği yaptığı ödül töreninin bu yıl ilki gerçekleşti. Karaca’nın kırmızı halı sponsorluğunu üstlendiği NO7 Influencers Awards’ta sosyal medyada yüz binlerce hayranı olan influencer’lar, sosyal medyayı en iyi kullanan oyuncular ve ekran yüzleri ödüllendirildi. Burcu Esmersoy’un sunuculuğunda gerçekleşen görkemli geceye iş, cemiyet, sanat ve moda dünyasından ünlü isimler katıldı. Töreninin ardından düzenlenen partide davetliler, uluslararası üne sahip DJ CAFI’nin müzikleriyle oldukça keyifli ve unutulmaz bir gece geçirdi.
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