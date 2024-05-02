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Dijital İçerik Üreticileri Ödüllerine Kavuştu

Ümit KARALAR
Ümit KARALAR
Ümit KARALAR
Ümit KARALAR
Ümit KARALAR
Ümit KARALAR
Ümit KARALAR
Ümit KARALAR
Ümit KARALAR
Ümit KARALAR
Ümit KARALAR
Ümit KARALAR
Ümit KARALAR
Ümit KARALAR
Ümit KARALAR
Ümit KARALAR
Ümit KARALAR
Ümit KARALAR
Ümit KARALAR
Davet

Dijital İçerik Üreticileri Ödüllerine Kavuştu

yazan:
9

Yılın en başarılı influencer ve sosyal medyayı en etkin kullanan sanatçıları, NO7 Influencers Awards ile ödüllerine kavuştu.

Lazzoni Hotel’in ev sahipliği yaptığı ödül töreninin bu yıl ilki gerçekleşti. Karaca’nın kırmızı halı sponsorluğunu üstlendiği NO7 Influencers Awards’ta sosyal medyada yüz binlerce hayranı olan influencer’lar, sosyal medyayı en iyi kullanan oyuncular ve ekran yüzleri ödüllendirildi. Burcu Esmersoy’un sunuculuğunda gerçekleşen görkemli geceye iş, cemiyet, sanat ve moda dünyasından ünlü isimler katıldı. Töreninin ardından düzenlenen partide davetliler, uluslararası üne sahip DJ CAFI’nin müzikleriyle oldukça keyifli ve unutulmaz bir gece geçirdi.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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