Yeni Koleksiyon İzmir’de Tanıtıldı
Max Mara, yeni sezon için hazırladığı koleksiyonunu İzmir’deki keyifli bir davetle tanıttı.
İzmir sosyal yaşantısının önde gelen isimleri ve modeseverleri buluşturan davet, markanın İstinyePark İzmir’deki mağazasında gerçekleşti. Mon Icone markasının kurucusu Nil Ülkü’nün ev sahipliği yaptığı özel davette konuklar, Max Mara’nın ilkbahar ve yaz sezonu için hazırladığı koleksiyonunu yakından inceledi. Müzik ve ikramalar eşliğinde oldukça renkli bir akşam geçiren davetliler, kadının gücüne övgü niteliğinde olan parçalara yoğun ilgi gösterdi.
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