Ağrılı Sendromlara “Enjeksiyon Tedavileri

yazan: MAG 5

Ağrılı Sendromlara “Enjeksiyon Tedavileri” Ankara Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Medikal Direktörü Prof. Dr. Alper Murat Ulaşlı, ağrılı sendromlarda enjeksiyon tedavileri konusunda MAG Okurlarını bilgilendiriyor.

Enjeksiyon tedavileri nedir?

Enjeksiyon tedavileri çok geniş bir yelpazeyi içeriyor. Kas iskelet sistemi hastalıklarında; eklem ağrıları, kas ağrıları, sinir sıkışmaları gibi durumlarda bazen tek başına veya genellikle hastanın belirlenen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına ek olarak, farklı ilaç veya rejeneratif etkili ajanları enjeksiyon yoluyla uyguluyoruz.

Enjeksiyon çeşitleri nelerdir?

Enjeksiyonları genel olarak; ağrıyı azaltmaya yönelik blokajlar, doku hasarını gidermek ve yara iyileşmesini güçlendirmek amacıyla yapılan rejeneratif uygulamalar ile farklı tekniklerin ve noktalarının kullanıldığı özel enjeksiyon uygulamaları olarak üçe ayırabiliriz. Günlük pratikte en sık kullandığımız enjeksiyon çeşitlerini; steroid (kortizon) ve lokal anestezik kombinasyonları, plateletten zengin plazma (PRP), proloterapi, nöral terapi, yağ dokusu kök hücre, egzozom, hyalüronik asit, sıvı hidrojel olarak sayabiliriz.

Fizik tedavi ve rehabilitasyonda enjeksiyonlar hangi durumlarda kullanılır?

Boyun ve bel bölgesinde ağrıyı azaltmak amacıyla sinir çevresine blokaj uygulamaları yapıyoruz. Kas/tendon yaralanmaları, menisküs yırtıkları, eklem aşınması dediğimiz genellikle diz, kalça, bel, boyun, el parmakları eklemlerinde görülen kireçlenmelerde PRP, proloterapi, kök hücre, egzozom gibi rejeneratif uygulamaları tercih ediyoruz. Öncelikle fibromiyalji gibi kronik ağrı sendromlarında olmak üzere bel ve boyun fıtıklarında, ağrılı kas spazmlarında, kronik romatizmal eklem ağrılarında tetik nokta enjeksiyonları başlıca uyguladığımız enjeksiyonlardır.

Geleneksel fizik tedavi yöntemlerine destek olarak mı enjeksiyonlar uygulanıyor?

Hastaların tedavilerini planlarken öncelikle geleneksel fizik tedavi yöntemleri, traksiyon, egzersiz, manuel uygulamalar gibi girişimsel olmayan yöntemleri tercih ediyoruz. Bu uygulamalar yetersiz kaldığında veya hastanın durumuna göre, tedavinin başından itibaren kişinin ihtiyacı olan veya ona en çok fayda verecek enjeksiyon tedavilerini uygulayabiliyoruz.

Uygulamalar lokal anestezi ile mi yapılıyor?

Ağrılı sendromlarda uygulanan enjeksiyon tedavileri için çoğu zaman lokal anestezi gerekmemektedir.

Bu tedavileri kimler yapmalı, şartlar ne olmalı?

Kas iskelet sistemi (eklem, tendon, sinir enjeksiyonları) uygulamaları kesinlikle bu alanda uzmanlaşmış bir fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedist veya algolog hekim tarafından uygulanmalıdır. Hangi enjeksiyonun yapılacağı, ne sıklıkta uygulanacağı, hangi bölgelere yapılacağı, uygulanacak teknik; bilgi ve tecrübe gerektirir. Ayrıca enjeksiyon sırasında meydana gelebilecek komplikasyonların da doğru yönetilmesi önemlidir. Enjeksiyonların bir kısmı manuel yöntemlerle, yani el ile yapılsa da omuz, kalça, ayak bileği, boyun ve bel gibi bölgelerde veya hassas bölgeler olan sinir enjeksiyonlarında mutlaka ultrason veya skopi rehberliği kullanılmalıdır. Ultrason ve skopi rehberliği hem tedavinin başarısını artıracak hem de çevre dokulara zarar verilmesini engelleyecektir.