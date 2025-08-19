Gözde Diker – Girişimde Kadının Gücü

yazan: MAG 3

ANGİKAD Başkanı Gözde Diker, derneğin sorumluluklarını ve yeni dönem projelerini MAG Business Okurları için anlattı.

Öncelikle iş dünyasındaki rolünüzü ve sorumluluklarınızı anlatır mısınız? ANGİKAD başkanlığı ile teknoloji alanındaki yöneticilik kimliğiniz nasıl birbirini besliyor?

Yaklaşık yirmi sekiz yıldır iş hayatının içindeyim; son yirmi iki yılım ise proje ve teknoloji odaklı çalışmalarla geçti. Aile şirketimiz Polar Araştırma Danışmanlık Teknoloji AŞ, Hacettepe Teknokent’te faaliyet gösteren bir AR-GE firması. Uzun yıllardır, alanında öncü teknolojiler geliştirerek farklı sektörlere değer katan çözümler üretiyoruz. Yenilikçi, sürdürülebilir ve ihtiyaç odaklı projelerle çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Bunlardan biri olan ServisCell sistemimiz, Türkiye’de ve dünyada bir ilk. On beş yılı aşkın süredir yüz binlerce aile, okul ve öğrenci için okul servis süreçlerini daha güvenli ve huzurlu hâle getiren bir sistem olarak büyük bir başarıyla kullanılıyor. Personel taşıma ve lojistik alanında; rota optimizasyon, araç takip sistemlerimiz ile operasyonel verimlilik, zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyoruz. Yine büyük, orta ve küçük ölçekli firmalara iletişim teknolojileri sunuyoruz. Geliştirdiğimiz bulut santral, çağrı merkezi, SMS, ses hizmetleri ve özellikle mobil santral altyapılarımız sayesinde firmalara hızlı, ekonomik ve entegre çözümler sağlıyoruz. Bu iletişim sistemlerimizi daha da ileriye taşıyarak, Türkiye’nin bu alandaki öncü firmalarından biri olan Karel ile ortaklık kurduk. Şimdi bu altyapıyı Karel Connect markamızla hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarda sahaya sunuyoruz.

İş hayatında edindiğim deneyimleri ANGİKAD’daki başkanlık görevime de aktif olarak yansıtıyorum ve her adımda bu birikimden faydalandığımı söylemeliyim, çünkü proje, teknoloji, girişimcilik, üretim ve çözüm geliştirme gibi kavramlar yalnızca iş dünyasında değil, toplumsal sorumluluk alanlarında da değer yaratmak için vazgeçilmez. Bu birikimleri başka kadınlara ve gençlere ilham olacak şekilde paylaşmak ise benim için ayrı bir anlam ve sorumluluk. ANGİKAD bir sivil toplum kuruluşu olarak çok güçlü ve içinde çeşitlilik barındıran dinamik bir yapı. Altmış farklı sektörde faaliyet gösteren, yüz elliye yakın üyemiz var. Sanayiden hizmete, üretimden yaratıcı endüstrilere, hukuktan sağlığa kadar pek çok sektörde aktif çalışan girişimci kadınlarız. Bu sektörel çeşitlilik, derneğimizin en güçlü yönlerinden biri. Farklı disiplinlerden gelen kadınlarla aynı çatı altında olmak, her birimize ve başka kadınlarımıza da büyük bir gelişim ve ilham kaynağı oluyor, olmaya devam edecek.

yıl temalı “Kadın Girişimciler İçin 100 Öneri” projesi büyük ses getirmişti. Bu kapsamda, sahada nasıl etkiler gözlemlediniz?

Şimdiye dek neler gerçekleşti ya da hangi adımlar atıldı? Uzun süredir titizlikle yürüttüğümüz projemizi, kamuoyuyla ve karar vericilerle paylaşmıştık. Bu çalışmalarımız büyük bir takdirle karşılandı ve önemli bir katkı olarak değerlendirildi. Bugün geldiğimiz noktada; Ulusal İstihdam Stratejisi 2025 kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının eylem planında yer alan başlıklarla önemli ölçüde örtüştüğünü de memnuniyetle gözlemliyoruz. Kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesine yönelik önerilerimizin yanı sıra; gençler, çocuklar, engelli bireyler ve kayıt dışı istihdamla mücadele konularına ilişkin katkılarımızın da çeşitli bölümler içinde karşılık bulduğunu değerlendiriyoruz. Kadın istihdamı ve girişimciliği destekleme konusunda attığımız bu adımın, gelecekte daha kapsayıcı ve sürdürülebilir politikaların şekillenmesine ilham vermesini diliyoruz. ANGİKAD olarak, ihtiyaçlara göre kalıcı ve yapıcı çözümler sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Sahada da aktif rol oynamaya devam ediyoruz. Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adıyaman’da bir yıl süren bir projeyle depremzede kadınları destekledik; onları Ankara’da iş dünyasıyla buluşturduk, mentörlük sağladık ve sürdürülebilir bağlar kurduk. Hâlâ iletişimdeyiz ve dayanışmamız sürüyor.

2025–2027 döneminde ANGİKAD’ın stratejik öncelikleri neler olacak?

ANGİKAD’ın 2025–2027 dönemi stratejik öncelikleri arasında; teknolojiyle güçlenme, girişimcilikte derinleşme başı çekiyor. Teknoloji destekli olmayan girişimlerin sürdürülebilir olamayacağını biliyoruz. Bu nedenle, kadınların dijital becerilerini artırmaya yönelik eğitim ve projelere odaklanıyoruz. ANGİKAD Akademi çatısı altında hem üyelerimize hem de girişimci adaylarına yönelik teknoloji temelli eğitimleri yaygınlaştıracağız, çünkü teknolojiye erişim bir ayrıcalık değil, fırsat eşitliğinin temelidir. Ayrıca, bir ülkenin gelişimi açısından girişimciliği yalnızca ekonomik değil, toplumsal bir dönüşüm aracı olarak da görüyoruz. Bu kapsamda anaokulundan itibaren eğitim müfredatına kademeli olarak teknolojik alt yapıyı destekleyecek girişimcilik eğitimlerinin entegre edilmesini savunuyoruz.

Yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığınız projeler neler? Sizi en çok heyecanlandıran sosyal etki projeniz hangisi?

Yeni dönemde birçok projeyi aynı anda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ortak amacımız; kadınlar ve gençlerin girişimcilik yolculuklarına sürdürülebilir, yenilikçi ve ilham verici destekler sunmak. Beni en çok heyecanlandıran projelerden biri, her yıl başarıyla uyguladığımız “Girişimcilik Yolu” projemizi, bu yıl teknolojiyi merkezine alarak kurguladık; amacımız girişimcilik yolundaki kadını, teknolojinin tüm alanlarında bilgiyle, ağlarla ve yetkinliklerle buluşturarak ekonomik ve toplumsal olarak güçlendirmek. Bu projede kadınlar hem öğrenen hem öğreten roller üstlenecek; karşılıklı mentörlük modeliyle dijital ve teknolojik becerilerini geliştirerek güçlü bir girişimcilik altyapısı oluşturacaktır. Bir diğer önemli projemiz, liselerde hayata geçireceğimiz geliştirilmiş girişimcilik modeli. Amacımız, gençleri sadece girişimci değil; çalıştıkları kurumlarda da fark yaratan bireyler olarak yetiştirmek. Teknik ve meslek liseleriyle ilgili çalışmalar da önceliğimiz. Öğrencilerin erken yaşta sektörel deneyimle buluşmasını sağlayacak projelerle, sürdürülebilir istihdam için nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca kurduğumuz ve kuracağımız ANGİKAD Yaşam Kütüphaneleri ile yalnızca bilgi değil; deneyim, duygu ve ilhamın da paylaşıldığı özel buluşma alanları oluşturacağız. Bizim için okullarda olmak, gençlerin hayallerine tanıklık ve onlara eşlik etmek büyük bir ilham kaynağı. ANGİKAD olarak geleceğin girişimcilerini bugünden tanımak ve desteklemek; sadece bugünü değil, yarını da şekillendirmek demek.

Kadın girişimciliğinde Türkiye’nin en büyük eksikliği sizce nedir? Bunu aşmak için nasıl bir yol izliyorsunuz?

Kadın girişimciliğindeki en büyük eksiklik, fırsat eşitliğine erişim. Finansmana ulaşım zorlukları, dijital okuryazarlık eksikliği ve yeterli kadın rol modelin bulunmaması ciddi engeller yaratıyor. ANGİKAD olarak bu sorunlara bütüncül yaklaşıyoruz. Kamuyla yürüttüğümüz politika çalışmaları, sahadaki eğitim ve mentörlük programlarımız ve özel sektör iş birlikleriyle kadınlara sadece iş fikri değil; o fikri büyütecek bilgi, altyapı ve sürdürülebilir destek sunuyoruz. Biz artık sadece eksikleri konuşmuyor, çözümün parçası oluyoruz. Eleştirmenin ötesine geçip katkı sunmaya, üretmeye odaklanıyoruz, çünkü toplumsal dönüşüm, birlikte mümkün. Kadın zaten güçlü; biz bu gücün farkına varmasını sağlamak, görünür kılmak, eğitimle desteklemek ve dayanışmayla büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

ANGİKAD gibi bir derneğe üye olmak, genç girişimcilere ne gibi fırsatlar sunar?

ANGİKAD yalnızca bir sivil toplum kuruluşu değil, aynı zamanda bir gelişim ve dönüşüm platformudur. Üyelerimiz arasında çok farklı sektörlerden kadınlar var. Hepimiz öğrenmeye ve öğretmeye açık bir yapıya sahibiz. Bu paylaşım kültürü, ANGİKAD’ın gücünün temelini oluşturuyor. Genç girişimciler için bu yapı; vizyonlarını genişletebilecekleri, rol modellerle bir araya gelebilecekleri, ulusal ve uluslararası projelere katılabilecekleri benzersiz bir fırsatlar alanı sunuyor. Burada yalnızca ilham almazsınız, aynı zamanda başkalarına ilham olursunuz, çünkü ANGİKAD olarak biz, kadınlar ve çocuklar için daha güçlü bir Türkiye hayaliyle çalışıyoruz.

Son olarak; girişimci kadınlara en büyük tavsiyeniz ne olurdu?

Cesur olun. Öğrenmeye açık olun. En önemlisi, yalnız yürümeyin. Başarı, bir ekip işidir. Kadın girişimcilerin yolculuğu zorlu olabilir; ama doğru desteklerle her zorluk aşılabilir. ANGİKAD gibi kurumlar işte bu noktada devreye giriyor. Yalnız olmadığınızı, yanınızda güçlü bir dayanışma ağı olduğunu bilmek her şeyi değiştirir. Unutmayın, “bir kadın güçlüyse, toplum da güçlüdür”.