Sevgililer Günü Röportajı: Zeynep-Berke Ercan

yazan: MAG 113

Aşkın tesadüflerle başlayan yolculuğunu, tutkunun ilişkilerindeki yerini ve birlikte büyüyen hikâyelerini anlatan Zeynep ve Berke Ercan, romantizme dair bakış açılarını MAG Okurlarıyla paylaştı.

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Zeynep Ercan: Bizim tanışma hikâyemiz herkesi şaşırtabilir -ki ben kendime hâlâ şaşırıyorum “Bu nasıl oldu?” diye- ama sosyal medya üzerinden tanıştık. Ben her zaman “Sosyal medyadan ilişki mi olur?” diye düşünen bir insandım ama hayat… Tanıştığımız dönemde çok popüler olan bir ayakkabıyı beğenmemin üstüne Berke bana yazmıştı. İlk bu şekilde konuşmaya başlamıştık ve hiç görüşmeden, çok uzun bir süre sadece konuşmuştuk. Numara isteme gibi klişe konuşmalar yoktu, o yüzden her konuşmamız benim de biraz ilgimi çekiyordu. Bu şekilde bir süre sonra görüşmeye karar verdik; yüz yüze de birbirimizden aynı enerjiyi alınca altı sene oldu bile!

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Aşkın tanımıyla biz direkt kendi ilişkimizin tanımını birleştirmek isteriz. Bir ilişkinin devam etmesi için saygı, sevgi, sadakat gibi kavramlar olmalı, evet, ama bizce bir aşkı bunlardan ayıran en büyük özellik tutkudur.

Yaptığınız en küçük şeyi bile tutkuyla yapıyorsanız, aradaki çekim hiçbir zaman bitmiyor. Bu, dümdüz yürüdüğünüz yoldan bile birlikte olduğunuz için maksimum keyfi almanız gibi bir şey bizce. Tam olarak bu şekilde ifade edebiliriz bizim aşkımızı.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye neydi?

Zeynep Ercan: Ayakkabı. Evet, doğru okudunuz… Ben hediyenin ne olduğundan çok, ne düşünülerek alındığına anlam yükleyen biriyim. Ayakkabı dememin sebebi de tanışma hikâyemizde bahsettiğim o çok popüler olan ve stoku çok zor bulunan ayakkabıyı Berke’nin günlerce bekleyip benim için almasıydı -ki Berke böyle şeylerle uğraşmayı seven bir insan değildir, bunu da bildiğim için, gördüğümde çok mutlu olmuştum ve beni sevdiğini gerçekten anlamıştım! O ayakkabıyı da hâlâ saklarım.

Berke Ercan: Sevgililer Günü için değil ama hayatımda aldığım en güzel hediye kızım!

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Bizim için Sevgililer Günü sevginin takvimdeki bir günü değil ama küçük bir hatırlatma….

En romantik aşk yolculuğunuzu nerede gerçekleştirdiniz?

Zeynep Ercan: Gittiğimiz en romantik seyahat için Kapadokya diyebilirim, ayrıca çok sevdiğimiz bir yerdir.

14 Şubat için planınız nedir?

Biz bu yılki Sevgililer Günü’müzde ilk kez kızımızlayız; o yüzden baş başa kutlamaktan ziyade üç kişilik küçük ailemizle sevdiğimiz restoranlardan birinde güzel bir yemek yiyeceğiz.

Özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihiniz ne olurdu?

Zeynep Ercan: Benim tercihim siyah bir elbise, ince bantlı bir topuklu ve üstüne blazer olur. Doğru kombinlenince her zaman dikkat çeken bir yanı olduğunu düşünürüm.

Dünyada ve Türkiye’de en çok hangi kentleri romantik buluyorsunuz?

Türkiye’de, önceki soruda dediğimiz gibi kesinlikle Kapadokya. Dünyada ise tabii ki İtalya deriz, özellikle Como ve Roma.

En sevdiğiniz romantik film hangisi?

Eternal Sunshine of the Spotless Mind.