Venedik Sarayı’nda Kutlama

Burak Celet, Marco Grossi, Giorgio Marrapodi
Nihal Celet - Melih Celet, Aslı Keçelioğlu
Gian Paolo Gatti Comini, Marco Vignali
Burçak Celet
Burçin Akgün Ünaldı
Demet Şener
Efe İrvul - Sera Verhoust İrvul
Francesco Boari - Başak Boari
Mehmet Akif Üstündağ
Stefano Kaslowski
Davet

Venedik Sarayı’nda Kutlama

Türkiye’nin önde gelen deri moda markalarından DESA ile, İtalya’nın prestijli ayakkabı markası Luca Grossi arasındaki başarılı iş birliğinin ikinci yılı kutlandı.

 

İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’nin ev sahipliğinde Venedik Sarayı’nda düzenlenen özel etkinlik, “İtalyan Zanaatının Güzelliğinde Yürümek: Miras ve Zamansız Zarafet” temasıyla gerçekleşti. Kutlamaya, moda, iş ve medya dünyasından özel davetliler katıldı. Açılışta konuşan DESA CEO’su Burak Çelet ve Luca Grossi Kreatif Direktörü Marco Grossi, iki ülkenin köklü zanaatkârlık geleneğinin buluşmasını simgeleyen iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Etkinliğin ardından düzenlenen kokteylde, Türkiye ve İtalya’dan iş dünyasının temsilcileri, diplomatik çevrelerden önemli isimler ve seçkin davetliler bir araya geldi.

 

 

0
