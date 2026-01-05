Venedik Sarayı’nda Kutlama
Türkiye’nin önde gelen deri moda markalarından DESA ile, İtalya’nın prestijli ayakkabı markası Luca Grossi arasındaki başarılı iş birliğinin ikinci yılı kutlandı.
İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’nin ev sahipliğinde Venedik Sarayı’nda düzenlenen özel etkinlik, “İtalyan Zanaatının Güzelliğinde Yürümek: Miras ve Zamansız Zarafet” temasıyla gerçekleşti. Kutlamaya, moda, iş ve medya dünyasından özel davetliler katıldı. Açılışta konuşan DESA CEO’su Burak Çelet ve Luca Grossi Kreatif Direktörü Marco Grossi, iki ülkenin köklü zanaatkârlık geleneğinin buluşmasını simgeleyen iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Etkinliğin ardından düzenlenen kokteylde, Türkiye ve İtalya’dan iş dünyasının temsilcileri, diplomatik çevrelerden önemli isimler ve seçkin davetliler bir araya geldi.