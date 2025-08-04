Cotto Gastro: Suadiye’de “İtalyan Gibi Yaşa” Deneyimi

yazan: MAG 16

Suadiye’nin kalbinde yer alan Cotto Gastro, yalnızca lezzetleriyle değil, kendine özgü atmosferiyle de öne çıkan, İtalyan ruhunu incelikle yansıtan bir buluşma noktası. Klasik İtalyan mutfağını modern bir bakış açısıyla yorumlayan menüsü, rafine kokteylleri ve karakter sahibi ambiyansı ile Cotto, “İtalyan gibi yap” mottosunu her ayrıntısında hissettiriyor. Her detay, İtalyan zarafetini taşıyan bir sahne tasarımı gibi düşünülüyor. Burası sadece yemek yenilen bir yer değil; burası, İtalyan romantizminin yaşandığı bir atmosfer.

Menüde el yapımı makarnalar, fermente hamurla hazırlanan Napoli tarzı pizzalar ve odun fırınından çıkan seçkin et ve deniz ürünleri yer alıyor. Negroni, Aperol Spritz ve Martini gibi klasiklerin yanı sıra Cotto’ya özel reçetelerle hazırlanan imza kokteyller, gastronomik deneyimi kusursuzca tamamlıyor.

Sıcak ışıklandırması, sofistike iç mimarisi ve ferah oturma düzeniyle Cotto, şehrin ortasında ama kalabalığın dışında, özgün ve dingin bir deneyim sunuyor. Deneyimli servis ekibi ise bu atmosferin bir parçası olarak her ana özenle eşlik ediyor.

“Like an Italian” sadece ne yediğin değil, nasıl hissettiğindir. Cotto Gastro, Suadiye’de sizi tam da buna davet ediyor.