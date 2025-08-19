Millî Güne Renkli Resepsiyon
Fransa Millî Günü, Ankara’da düzenlenen renkli bir resepsiyonla, müzik ve dans eşliğinde kutlandı.
Geceye, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra çok sayıda büyükelçi ve davetli katıldı. Ankara’daki Fransa Büyükelçiliği’nde gerçekleşen etkinlikte, Türkiye’nin kültürel zenginlikleri geceye damgasını vurdu. Büyükelçi Isabelle Dumont’un saksafon performansı ve yerli sanatçı Ömer Faruk Bostan’ın canlı “Erik Dalı” yorumu davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Dumont başta olmak üzere birçok büyükelçi sahneye çıkarak Ankara havası oynadı.