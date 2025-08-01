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Wolfgang Puck ile Özel Buluşma

WOLFGANG PUCK
Bülten, Davet, Parti

Wolfgang Puck ile Özel Buluşma

yazan:
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Wolfgang Puck’ın kurucusu olduğu lüks restoran markası Spago’nun, İstanbul St. Regis Hotel’deki şubesinde, genel müdür Deniz Zengin’in ev sahipliğinde özel bir etkinlik düzenlendi.

 

“Farm to table” (çiftlikten sofraya) konseptiyle hazırlanan özel tadım menüsüyle davetlilere gastronomi deneyimi yaşatan etkinliğin konukları arasında Dünya Boks Federasyonu Başkanı Mauricio Sulaimán da yer aldı. Otuz yılı aşkın süredir Oscar Ödül törenlerinin mutfağını yöneten dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck, gece boyunca konuklarla yakından ilgilendi. Türkiye’ye ve Türk misafirperverliğine duyduğu hayranlığı dile getiren Puck, İstanbul’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Wolfgang Puck ile uzun yıllardır birlikte çalışan Deniz Zengin ise, bu iş birliğini adeta bir okul gibi gördüğünü söyledi. Puck’ın mutfak felsefesinin sadece lezzetle değil, detaylara gösterdiği özen ve tutarlılıkla da öne çıktığını vurguladı.

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