En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd motor-sporlari bulten kitap tiyatro mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala decotrend odul-toreni konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel davetler roportajlar
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Lemon’dan Keyifli Açılış

SAMİRA DANESHKADEH
SALVA DANESHKADEH
OYTUN GÜRSOY
HALUK İDER
OSMAN- NİGAR AKYILDIZ
CANSU TOSUN
EVREN YAZGAN, EMEL ÜZÜMCÜ
CAN İDER
ÇAĞDAŞ DEMİRTAŞ
AYŞEGÜL YEMEKÇİ
MELTEM KARADENİZ
Davet

Lemon’dan Keyifli Açılış

yazan:
2

2021 yılında, Mimar Samira Daneshkadeh tarafından kurulan Lemon Creative Architecture, yeni ofisinin kapılarını, düzenlenen özel bir davetle açtı.

Villa, konut, ofis, showroom, mağaza ve kafe gibi çeşitli alanların tasarımı konusunda uzmanlığıyla bilinen Lemon’un açılış daveti, mimarlık ve tasarım dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Etkinlikte, Cafe Bien’in DJ’i Gevher’in müzikleri eşliğinde konuklara lezzetli ikramlar sunuldu. Ofisin kurucusu Daneshkadeh, “Bağımsızlık ve yaratıcı özgürlük arzusu, belirli bir vizyonu gerçekleştirme isteği ve profesyonel birikimimizin olgunlaşması bu ofisin temelini oluşturdu.” diyerek yeni başlangıcın ardındaki motivasyonu paylaştı.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Fransa Millî Günü, Ankara’da düzenlenen renkli bir resepsiyonla, müzik ve dans eşliğinde kutlandı. Geceye, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi

Bülten, Davet, Parti

Wolfgang Puck’ın kurucusu olduğu lüks restoran markası Spago’nun, İstanbul St. Regis Hotel’deki şubesinde, genel müdür Deniz Zengin’in

Davet

Tarihî yarımadada yer alan ikonik yapı Orientbank’ın sahipleri Fırat Yıldıran ve Barış Çolak, Leaders CXO Başkanı Cenk

© MAG Medya Yayın Grubu
Uğur Mumcu Cd. Kaptanpaşa Sk. N. 33 Gaziosmanpaşa – Çankaya, ANKARA
t. 0312 428 0 444 | f. 0312 428 0 445
e. mag@magdergi.com
İletişim
Satış Noktaları
Çerez Politikası
Gizlilik Politikası
Künye
Reklam Verin
Kullanım Koşulları
MAG Summer
MAG Kids
MAG Bride
MAG Deko
İnşaat Emlak
Business
Yazarlarımız

MAG Mobile

App Store'dan İndirin
Google Play'den Alın
© Copyright 2024 Mag Medya Ltd. Şti.

© Mag Medya’ya ait bu sayfayı ziyaret ettiğinizde Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
tarafınızca kabul edilmiş sayılır. Bu sitedeki materyal, Mag Medya’nın önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, ön belleğe alınamaz veya başka şekilde kullanılamaz.