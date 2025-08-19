Lemon’dan Keyifli Açılış
2021 yılında, Mimar Samira Daneshkadeh tarafından kurulan Lemon Creative Architecture, yeni ofisinin kapılarını, düzenlenen özel bir davetle açtı.
Villa, konut, ofis, showroom, mağaza ve kafe gibi çeşitli alanların tasarımı konusunda uzmanlığıyla bilinen Lemon’un açılış daveti, mimarlık ve tasarım dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Etkinlikte, Cafe Bien’in DJ’i Gevher’in müzikleri eşliğinde konuklara lezzetli ikramlar sunuldu. Ofisin kurucusu Daneshkadeh, “Bağımsızlık ve yaratıcı özgürlük arzusu, belirli bir vizyonu gerçekleştirme isteği ve profesyonel birikimimizin olgunlaşması bu ofisin temelini oluşturdu.” diyerek yeni başlangıcın ardındaki motivasyonu paylaştı.