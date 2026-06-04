Ankara’nın Batı Aksında Yeni Bir Şehir Doğuyor – Öniz Center

yazan: MAG 115

ASM Group Firma Genel Müdürü Selçuk Emiroğlu; Ankara’nın batı aksında yükselen 11 milyar TL’lik dev bir yatırımı, sadece bir gayrimenkul projesi olarak değil, şehrin sosyo-ekonomik dengesini yeniden kuracak stratejik bir merkez olarak anlatıyor. Türkiye’nin en kritik yerleşkelerinden olan Ay Yıldız Projesi’ne komşu konumuyla bölgenin yüzünü değiştirecek bir ekosistem inşa ettiklerini belirten Emiroğlu, geleneksel kapalı AVM anlayışını yıkarak yerine modern sokak kültürüyle harmanlanmış, nefes alan bir açık hava ticaret omurgası koyduklarını vurguluyor. 2027 sonunda tamamlanacak olan bu vizyonun rezidanslardan ofislere, dört özgün perakende konseptinden devasa yeşil alanlara kadar her detayda insanı merkeze aldığını ifade eden Emiroğlu, Öniz Center’ın hem yatırımcıya sürdürülebilir bir değer hem de başkente yeni bir yaşam kültürü sunacağını müjdeliyor.

ASM İnşaat olarak, yarım asra yaklaşan tecrübemizi ve vizyoner bakış açımızı tek bir çatı altında topladık. Ankara’nın gelişim yönü olan batı aksında, Saraycık bölgesinde sadece bir yapı değil; şehre yeni bir “merkez” kazandırıyoruz. Toplam 1.773 rezidans ve ofis ile 255 seçkin mağazayı içeren 315.000 m²lik devasa inşaat alanımızla, 11 Milyar TL’lik dev bir yatırımı hayata geçiriyoruz.

Stratejik Konum

Projemizi tasarlarken Ankara’nın stratejik yarınını öngördük. Öniz Center, Türkiye’nin en kritik projelerinden biri olan “Ay Yıldız Projesi”nin (MİT, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay ve Bakanlık yerleşkeleri) hemen yanı başında konumlanıyor. Bu stratejik komşuluk, bölgeye gelecek olan nitelikli nüfus hareketliliğinin tam merkezinde olduğumuzun en büyük kanıtıdır. Batı Adliyesi, Bağlıca ve Çevreyolu’na dakikalarla ölçülen mesafemizle, ulaşımı konforla birleştirdik.

Saraycık bölgesi, Ankara’nın sadece coğrafi olarak batısında değil, modern kentleşme vizyonunun da tam kalbinde yer alıyor. Öniz Center, bu bölgenin çehresini değiştiren bir katalizör görevi üstlenerek, çevresindeki konut projelerine ve kamu yatırımlarına değer katan bir ekosistem oluşturuyor. Geçmişin atıl kalmış alanlarını, geleceğin prestij noktasına dönüştüren bu hamle, sadece bir gayrimenkul gelişimi değil; aynı zamanda Ankara’nın batı aksındaki yeni sosyo-ekonomik dengenin de mimarıdır.

Nefes Alan, Modern Bir Şehir: Açık Hava Ticaret Omurgası

Geleneksel, kapalı ve basık alışveriş merkezi konseptlerini bir kenara bıraktık. Avrupa’nın ödüllü kentsel dönüşüm projelerinden ilham alarak geliştirdiğimiz “açık hava ticaret omurgası”, modern mimariyi sokak kültürüyle harmanlıyor.

Modüler Avlu Yapısı: İnsanların dört duvar arasına sıkışmadığı, geniş meydanlarda temiz hava alarak sosyalleşebileceği özgürlük alanları yarattık.

İnsanların dört duvar arasına sıkışmadığı, geniş meydanlarda temiz hava alarak sosyalleşebileceği özgürlük alanları yarattık. Yaya Dostu Yerleşim: Araç trafiğinden arındırılmış, güvenli ve huzurlu bir yerleşim planı sunduk.

Araç trafiğinden arındırılmış, güvenli ve huzurlu bir yerleşim planı sunduk. Maksimum Verimlilik: Konut ve ofislerimizde 1+1’den 4+1 dublekslere kadar uzanan yelpazede, yüksek tavanlı ve gün ışığını her köşeye taşıyan fonksiyonel mekânlar kurguladık.

Öniz Center’da her metrekareye bir anlam yükledik. Sadece bir barınma alanı değil, bir yaşam felsefesi inşa ediyoruz.

Doğayla barışık mimari anlayışımız, estetiği ekolojik sorumlulukla birleştiriyor. Proje genelinde yer alan geniş yeşil bantlar ve su öğeleri, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda şehir içinde bir mikroklima yaratarak ziyaretçilerimize doğal bir serinlik ve ferahlık sağlıyor. Enerji verimliliği yüksek yapı malzemeleri ve akıllı bina sistemleriyle donatılan Öniz Center, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma sözümüzün somut bir yansımasıdır.

Alışverişte “Trend Setter” Dönemi: 4 Özgün Konsept

Ticari alanlarımızı sıradan bir çarşı mantığıyla değil, ziyaretçinin her ihtiyacına en hızlı ve en keyifli şekilde ulaşmasını sağlayan dört özel konsept üzerine kurguladık. Danışman ortağımız Mallexpert ile yürüttüğümüz titiz çalışmalar sonucunda, bölgenin ihtiyaçlarına maksimum fayda sağlayacak şu bölümleri oluşturduk:

Öniz Gurme: Dünya mutfağından yerel lezzetlere, Ankara’nın yeni buluşma noktası. Öniz Moda: 117 mağazalık kapasitesiyle, peyzaj park ve havuz temasıyla alışverişi estetikle buluşturan merkez. Öniz Evim: 13.000 m² alanda dekorasyondan elektroniğe, yaşam alanınıza dair tüm çözümlerin tek adresi. Öniz Kantin: “Aracını yanaştır, paketini al ve devam et” kolaylığı sunan, 67 ünitelik inovatif bir hızlı yeme-içme alanı.

Tüm bu bölümleri birbirine bağlayan 450 metre uzunluğundaki “Öniz Promenade” kanopi yolu, ziyaretçilerimize kesintisiz bir açık hava deneyimi sunuyor.

Bu devasa ticari hacim, sadece alışveriş imkânı sunmakla kalmayıp, Ankara ekonomisine de ciddi bir ivme kazandıracaktır. Faaliyete geçmesiyle birlikte binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam kapısı açacak olan projemiz, yerel girişimcilerden küresel markalara kadar çok geniş bir paydaş grubunu aynı çatı altında buluşturacak. Ticari ünitelerimizdeki yüksek doluluk potansiyeli ve bölgedeki tek AVM parseli olma avantajımız, yatırımcılarımız için sürdürülebilir ve her geçen gün değerlenen bir kira getirisi modelini garanti altına alıyor.

Sektörün Devleri Öniz Center Vizyonunda Buluştu

Geçtiğimiz günlerde, kiralama ve yönetim danışmanımız Mallexpert ile birlikte markaların kiralama direktörlerini ve bölge müdürlerini satış ofisimizde ağırladık. İnşaat sürecimizin hızla ilerlediği projemizde, titizlikle hazırlanan “Shop Mix” detaylarını ve ticari vizyonumuzu paylaştık.

Tüketim alışkanlıklarının yeniden tanımlandığı günümüzde, insanı merkeze alan yaşam alanları bir ihtiyaç hâline geldi. Öniz Center, Ankara’da açık hava konseptinin en nitelikli temsilcisi olarak, alışverişin ötesinde; nefes alan, sosyalleştiren ve her anı özel kılan bir atmosfer sunuyor. 2027 sonunda kapılarını açacak olan projemiz, lokasyonundaki tek AVM parseli olma gücüyle sadece bulunduğu bölgeyi değil, tüm Ankara’yı ağırlayacak bir çekim merkezi ölçeğinde yükseliyor. Bu başyapıt, bugünün yatırım değerini geleceğin yaşam kültürüyle birleştiriyor.

Yaşam Kültürü ve Sosyal Bağlar

Öniz Center’ın asıl başarısı, binaların yükselmesinden ziyade içerisinde kurulacak olan yeni komşuluk ilişkileri ve sosyal bağlar olacaktır. Sanat galerilerinden etkinlik alanlarına, çocuk oyun parklarından geniş yürüyüş yollarına kadar her detay; insanların sadece alışveriş yapmaya geldiği değil, bir gününü dolu dolu geçirmekten keyif aldığı bir kent meydanı atmosferi yaratmak için tasarlandı. Burada inşa ettiğimiz şey beton ve çelikten çok daha fazlası; Ankara’nın yeni anılar biriktireceği, aidiyet hissedeceği bir yaşam sahnesidir.

Büyük Randevu: Haziranda “Perakende Günleri”ndeyiz!

Öniz Center, sadece bir inşaat projesi değil, perakende sektörünün geleceğine bırakılmış bir imzadır. Yatırımcı kimliğimizle, bu dev projenin stratejik kiralama planlarını ve heyecan verici “4 Tematik Konseptini” ilk kez profesyonel dünyaya sunmaya hazırlanıyoruz. Sektörel dinamikleri değiştirmeye aday bu büyük vizyonu tüm detaylarıyla paylaşmak için 3-4 Haziran 2026’da Perakende Günleri’nde standımızda buluşmayı bekliyoruz.