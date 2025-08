Posh and Timeless Weddings: Engin ve Ahlatcı Ailelerinden Yılın Düğünü

yazan: MAG 59

Bazı düğünler vardır, insan gördüğü anda içine işler… Sanki sadece iki kişi değil, iki farklı hayat, iki ayrı dünya büyük bir zarafetle buluşur. Elif Engin ve Ahmet Emin Ahlatcı’nın Çorum’daki düğünü de tam olarak böyleydi.

Sinan ve Ayşe Engin’in zarif kızları Elif ile Ahlatcı Holding’in genç ve vizyoner veliahtı Ahmet Emin, hayatlarını Çorum’da, unutulmaz bir organizasyonla birleştirdi.

İstanbul’un cemiyet hayatı ve iş dünyasının seçkin isimleri, bu eşsiz birlikteliğe tanıklık etmek üzere Çorum’a akın etti. Elif ve Ahmet Emin’in zarafet ve vizyonla harmanlanan aşk hikâyesi, kelimenin tam anlamıyla yılın düğünü olarak hafızalara kazındı.

Ahlatcı Rafinerisi, on iki gün süren titiz bir çalışmanın ardından adeta büyüleyici bir düğün sahnesine dönüştürüldü. İki yüz elli bir kişilik profesyonel ekip, mekânın her detayını yeniden tasarlayarak olağanüstü bir atmosfer yarattı. A46 Studio’nun yaratıcı vizyonu sayesinde bu özel gün, yalnızca bir düğün olmanın ötesine geçerek, estetik ve duygunun buluştuğu sanatsal bir deneyime dönüştü.

Dark Technical imzalı ses ve ışık tasarımı, mekânı adeta bir görsel senfoniye dönüştürdü. Her detay, her an, Kadir Sarıtekin ve S&S Visual ekibinin objektifinden zamansız karelere yansıdı.

Elif Engin, Özgür Masur tasarımı göz alıcı gelinliğiyle büyüleyici bir zarafet sergiledi. Saç tasarımında Erdal Şahin’in imzası, makyajda Hazal Öçal’ın zarif dokunuşları, Elif’i adeta gecenin parlayan yıldızına dönüştürdü.

Yaklaşık üç bin seçkin davetlinin katıldığı bu ihtişamlı gecede, Sibel Can ve Edis’in sahne performansları geceye unutulmaz anlar kattı. Müzik, ışık, his ve estetik; her biri kusursuz bir uyum içinde buluştu.

Bu düğün sadece yılın değil, son yılların en zarif ve en dokunaklı aşk kutlamalarındandı. Her detayında emek, her anında sevgi vardı. Elif ve Ahmet Emin’in masal gibi başlayan bu yolculuğu, hafızalardan silinmeyecek güzellikteydi.