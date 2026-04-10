Posh and Timeless Weddings – Adana’da Işıltılı Bir Gece

yazan: MAG 57

Kurtuluş ve Mücella Köroğlu’nun zarif kızları Yaren Köroğlu, Arif ve Rahime Çiçek’in enerji sektöründe faaliyet gösteren oğulları Murat Çiçek ile Adana’da düzenlenen görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Şehrin en prestijli adreslerinden Sheraton Grand Adana Hotel’de gerçekleşen bu ihtişamlı davet, romantik atmosferi ve zarif dekor detaylarıyla unutulmaz bir geceye sahne oldu.

Davetin kusursuz organizasyonu Gökalp Aysalan imzası taşırken, gecenin en özel anları Muhammed Ali Team tarafından ölümsüzleştirildi.

Gelin Yaren Köroğlu, zarafetiyle öne çıkan Monique Lhuillier tasarımı gelinliğiyle göz kamaştırırken, gecenin ilerleyen saatlerinde tercih ettiği Semih Doğruer imzalı after dress ile modern ve şık bir görünüm sergiledi. Gelinin güzelliği Tuğba Gazanfer’in makyajı ve Sinan Çelikbaş’ın saç tasarımıyla tamamlanırken, damat Murat Çiçek ise Milimetric imzalı damatlığıyla şık bir duruş sergiledi.

Tarık Sezer Orkestrası’nın gece boyunca yükselen enerjik ve romantik melodileri eşliğinde davetliler unutulmaz anlar yaşadı. Işıkların, müziğin ve zarif detayların eşlik ettiği bu özel gecede Yaren ve Murat, sevdiklerinin alkışları ve mutluluk dolu bakışları arasında hayatlarının en güzel yolculuğuna ilk adımlarını attı. Adana’da uzun süre konuşulan bu zarif düğün, samimi anları ve büyüleyici atmosferiyle hafızalarda yerini aldı. Yaren ve Murat’a ömür boyu mutluluklar diliyoruz.