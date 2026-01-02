En Son Davetler
İhtişamla Taçlanan Bir Aşk

Düğün, Yazarlar

Sersim’in sahibi İbrahim Ustaoğlu’nun oğlu Mehmet Ustaoğlu ve Kayseri Stropor’un sahibi Bekir Kiracıoğlu’nun kızı Sinem Kiracıoğlu, sevdiklerinin alkışları ve Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde hayatlarını birleştirdi.

Bu masalsı gecenin her detayı, alanında uzman bir ekip tarafından kusursuzca hayata geçirildi. Organizasyon ve tasarım, özgün vizyonuyla A46 Design Studio imzası taşırken; gecenin büyülü anları S&S Visual Maker objektifinden ölümsüzleştirildi. Işık ve ses tasarımı Dark Technical tarafından titizlikle kurgulandı.

Gelinin zarafeti Burcu Sedef tasarımıyla tamamlanırken, makyajda Rıfat Yüzüak, saçta ise Batuhan Gelişli imzası dikkat çekti. Gecenin sürprizi olan Ebru Gündeş ve enerjisiyle sahneyi coşturan Deha Bilimler, müziği zirveye taşırken; canlı performanslar Ata Marin ile taçlandı. Sahne sanatlarında Istanbul Dance Factory’nin etkileyici performansları ise geceye ritim ve görsel bir şölen kattı.

Bu masalsı gece, gösterişli detaylardan çok, gerçek duygularıyla hatırlanacak. Mehmet ve Sinem’in düğünü; aşkın, zarafetin ve iyi niyetin bir araya geldiğinde ne kadar etkileyici olabileceğinin en güzel kanıtıydı. Bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

 

