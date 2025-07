Posh and Timeless Weddings: Amalfi’de Başladı, Çırağan’da Taçlandı

yazan: MAG 3

Boğaz’ın zarafetiyle bütünleşen, Çırağan Sarayı’nın ihtişamında hayat bulan büyüleyici bir düğün…

Hande Tuncer ve Haluk Akçalı’nın neşesi, enerjisi ve birbirine duyduğu sevgiyle şekillenen bu özel gece sadece görkemli değil, aynı zamanda unutulmazdı!

Her detay, çiftin ruhunu ve zarafet anlayışını yansıtarak estetikle duyguyu kusursuzca bir araya getirdi. Şimdi gelin, bu masalın perde arkasını sevgili Hande’den dinleyelim…

“Haluk’u ilk gördüğüm an içimde tarifsiz bir his oluştu. O gün ‘Bu çocukla evlensem nasıl olur?’ diye düşündüm. Tanıştıktan sonra önce arkadaş olduk, altı ay sonra sevgili… Çok kısa sürede hem en yakın arkadaşım hem hayat arkadaşım oldu. Doğum günümde Amalfi kıyılarında evlenme teklif etti, sonrası su gibi aktı. Bu büyülü sürecin en büyük destekçileri My Wedding ekibi, özellikle Arzum ve Beyza oldu. Hayallerimin gelinliğini Monique Lhuillier imzasıyla buldum, saçlarımda Nesrin Can’ın zarafeti, makyajımda Ali Rıza Özdemir’in dokunuşları vardı. Evden çıkış ve after party elbiselerim için Vakko’yu tercih ettim, her anı ölümsüzleştiren Click 34 ise bu masalın görsel hafızası oldu. Kelimelerle anlatması zor ama bu süreçte sadece bir gelin değil, gerçekten bir prenses gibi hissettim. Herkese sonsuz teşekkürler.”

Aşkınız, enerjiniz ve neşeniz daim olsun. Bu güzel yolculuk size hep sevgi, mutluluk ve huzur getirsin!