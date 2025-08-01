Haute Couture Masalına Davet

yazan: MAG 52

Yılın düğünü mü? Hayır, son yılların en çok konuşulan, en çok paylaşılan ve belki de en çok kıskanılan düğünü! Posh and Timeless Weddings; Celio Saab ve Zein Qutami’nin düğününü MAG Okurları için anlattı.

Lübnanlı moda devi Elie Saab’ın oğlu Celio Saab, hayatını zarafetin yeni yüzü olarak tanımlanan Zein Qutami ile birleştirirken, sadece bir evlilik değil, kelimenin tam anlamıyla bir couture gösterisi yaşandı. Zein, ilk bakışta dahi büyüleyici bir etki yaratan couture Elie Saab gelinliğiyle adeta göz kamaştırdı; fildişi tonlarında kollara sahip, işlemeli ipekten hazırlanmış ve toplamda dört yüz seksen saatlik bir çalışmayla hayat bulmuş. Sadece elbisenin hacim kazandırma süreci bile üç yüz saati bulmuş! Dört metrelik dramatik kuyruğu ve el işçiliği detayları, Elie Saab atölyesinin olağanüstü zanaatkârlığını ortaya koyuyordu.

Düğün öncesi düzenlenen pre-party, “modern kabile” temasıyla yapıldı. Faqra dağlarında gün batımı eşliğinde gerçekleşen partide tam anlamıyla bir couture gösterisi yaşandı. Zein Qutami pre-party’de, Elie Saab’a özel hazırlatılan couture elbisesiyle bir kez daha stil ikonu olduğunu kanıtladı. Düğün, Jounieh Körfezi’ne nazır tarihî bir kilisede gerçekleşti; manzara nefes kesti, davetliler ise ayrı bir klasmandaydı.

Gelinliğin görkemine eşlik eden güzellik dokunuşları Lübnan’ın usta isimlerine emanet edildi: Makyajda Bassam Fattouh, saçlarda Wassim Morkos. Üç gün, üç gece süren bu gösterişli düğünün tüm organizasyonu Neiman Azzi Event’e; büyülü anların fotoğraflanması ise Patrick Sawaya’ya aitti.

Zein, düğün gecesine yalnızca bir değil, iki couture gelinlikle katılarak modaseverlerin nefesini kesti. İlk gelinlik fildişi tonlarındayken; ikinci gelinlik, kum pembesi tonlarında tasarlanan, tül kumaş üzerine işlenen mikro payetler, inciler ve üç yüz binden fazla Swarovski kristaliyle adeta parıldayan bir sanat eserine dönüştü.

Yaklaşık bin kişilik ultra seçkin bir liste kırmızı halıda defileye çıkmışçasına, adeta bir yıldızlar geçidiydi. Megastar Nancy Ajram, şarkılarıyla düğüne enerji katarken, konuklar doyasıya dans etti. Partiye katılanlar arasında sadece Lübnanlı elitler değil; Türkiye’den Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti de vardı. “Sadece düğün değil, bir haute couture haftasıydı sanki” diyenler haksız sayılmaz. After party’de Elie Saab, gelin için su yeşili tonlarında göz alıcı bir elbise tasarladı. Kristallerle bezeli bu elbise, yoğun işlemeli ön yüzeyi ve derin kalp yaka detayıyla dikkat çekiyordu.