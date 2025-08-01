En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd motor-sporlari bulten kitap tiyatro mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala decotrend odul-toreni konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel davetler roportajlar
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Haute Couture Masalına Davet

ELIE SAAB JR, ELIE SAAB, FIRST LADY NEHMAT AOUN, CLAUDINE SAAB, MICHEL SAAB
MICHEL SAAB, CLAUDINE SAAB, CELIO SAAB, ZEIN QUTAMI, ELIE SAAB, CHRISTINA SAAB, ELIE SAAB JR
Balqees Fathi
Cyrine Abdelnour
HANDE ERÇEL, MANUEL ARNAUT
HANDE ERÇEL, ZEIN QATAMI, CHRISTINA SAAB
Karen Wazen
Nadine Nassib Njeim
Nancy Ajram
Nathalie Fanj
Salma Abu Deif
Düğün

Haute Couture Masalına Davet

yazan:
52

Yılın düğünü mü? Hayır, son yılların en çok konuşulan, en çok paylaşılan ve belki de en çok kıskanılan düğünü! Posh and Timeless Weddings; Celio Saab ve Zein Qutami’nin düğününü MAG Okurları için anlattı.

 

Lübnanlı moda devi Elie Saab’ın oğlu Celio Saab, hayatını zarafetin yeni yüzü olarak tanımlanan Zein Qutami ile birleştirirken, sadece bir evlilik değil, kelimenin tam anlamıyla bir couture gösterisi yaşandı. Zein, ilk bakışta dahi büyüleyici bir etki yaratan couture Elie Saab gelinliğiyle adeta göz kamaştırdı; fildişi tonlarında kollara sahip, işlemeli ipekten hazırlanmış ve toplamda dört yüz seksen saatlik bir çalışmayla hayat bulmuş. Sadece elbisenin hacim kazandırma süreci bile üç yüz saati bulmuş! Dört metrelik dramatik kuyruğu ve el işçiliği detayları, Elie Saab atölyesinin olağanüstü zanaatkârlığını ortaya koyuyordu.

Düğün öncesi düzenlenen pre-party, “modern kabile” temasıyla yapıldı. Faqra dağlarında gün batımı eşliğinde gerçekleşen partide tam anlamıyla bir couture gösterisi yaşandı. Zein Qutami pre-party’de, Elie Saab’a özel hazırlatılan couture elbisesiyle bir kez daha stil ikonu olduğunu kanıtladı.  Düğün, Jounieh Körfezi’ne nazır tarihî bir kilisede gerçekleşti; manzara nefes kesti, davetliler ise ayrı bir klasmandaydı.

Gelinliğin görkemine eşlik eden güzellik dokunuşları Lübnan’ın usta isimlerine emanet edildi: Makyajda Bassam Fattouh, saçlarda Wassim Morkos. Üç gün, üç gece süren bu gösterişli düğünün tüm organizasyonu Neiman Azzi Event’e; büyülü anların fotoğraflanması ise Patrick Sawaya’ya aitti.

Zein, düğün gecesine yalnızca bir değil, iki couture gelinlikle katılarak modaseverlerin nefesini kesti. İlk gelinlik fildişi tonlarındayken; ikinci gelinlik, kum pembesi tonlarında tasarlanan, tül kumaş üzerine işlenen mikro payetler, inciler ve üç yüz binden fazla Swarovski kristaliyle adeta parıldayan bir sanat eserine dönüştü.

Yaklaşık bin kişilik ultra seçkin bir liste kırmızı halıda defileye çıkmışçasına, adeta bir yıldızlar geçidiydi.  Megastar Nancy Ajram, şarkılarıyla düğüne enerji katarken, konuklar doyasıya dans etti.  Partiye katılanlar arasında sadece Lübnanlı elitler değil; Türkiye’den Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti de vardı. “Sadece düğün değil, bir haute couture haftasıydı sanki” diyenler haksız sayılmaz. After party’de Elie Saab, gelin için su yeşili tonlarında göz alıcı bir elbise tasarladı. Kristallerle bezeli bu elbise, yoğun işlemeli ön yüzeyi ve derin kalp yaka detayıyla dikkat çekiyordu.

 

 

 

 

 

 

 

-1
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Düğün

Bazı düğünler vardır, insan gördüğü anda içine işler… Sanki sadece iki kişi değil, iki farklı hayat, iki

Düğün

Boğaz’ın zarafetiyle bütünleşen, Çırağan Sarayı’nın ihtişamında hayat bulan büyüleyici bir düğün…   Hande Tuncer ve Haluk Akçalı’nın neşesi, enerjisi

Düğün

İzmir’in köklü Ceylan ve Karaman ailelerinin bu özel günü, unutulmaz anlarla taçlandı. Derya Ceylan ve Uğur Karaman,

© MAG Medya Yayın Grubu
Uğur Mumcu Cd. Kaptanpaşa Sk. N. 33 Gaziosmanpaşa – Çankaya, ANKARA
t. 0312 428 0 444 | f. 0312 428 0 445
e. mag@magdergi.com
İletişim
Satış Noktaları
Çerez Politikası
Gizlilik Politikası
Künye
Reklam Verin
Kullanım Koşulları
MAG Summer
MAG Kids
MAG Bride
MAG Deko
İnşaat Emlak
Business
Yazarlarımız

MAG Mobile

App Store'dan İndirin
Google Play'den Alın
© Copyright 2024 Mag Medya Ltd. Şti.

© Mag Medya’ya ait bu sayfayı ziyaret ettiğinizde Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
tarafınızca kabul edilmiş sayılır. Bu sitedeki materyal, Mag Medya’nın önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, ön belleğe alınamaz veya başka şekilde kullanılamaz.