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Posh and Timeless Weddings Çırağan’da Zarafet ve Aşkın Gecesi

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Posh and Timeless Weddings Çırağan’da Zarafet ve Aşkın Gecesi

yazan:
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Aşkın en ihtişamlı hali, zarafetle harmanlanmış bir gecede hayat buldu… Özden Sabri ve Fatma Özçelik’in kızı İrem Özçelik ile Rahmi ve Elvan Karaca’nın oğlu Enes Karaca, İstanbul’un en görkemli mekânlarından Çırağan Sarayı’nda, dillere destan bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Günümüzde gelinler, düğün günlerinde sadece hazırlanmakla kalmıyor; kişisel stil danışmanlarının özenli rehberliğinde adeta bir yıldız gibi parlıyorlar. İrem de bu özel yolculuğunda GBG – Gallery of Bride & Groom’un deneyimli ellerine emanet edilen şanslı gelinlerden biri oldu. Begüm Salihoğlu tasarımı gelinliği ve after party elbisesiyle her karede sanata dönüşen anlar yaratıldı. İrem, saç stilisti Nesrin Can’ın zarif dokunuşları ve Batuhan Sara’nın büyüleyici makyajıyla ışıldadı. Fotoğraflardaki incelik, pozlardaki doğal zarafet ve yaratıcı kurgular, İrem’in bu büyüleyici gününü adeta bir masala dönüştürdü.

Çırağan Sarayı’nın tarihî dokusu, bu özel gecede romantik bir rüya atmosferi yarattı. Her detay, Pudra Events ekibinin çalışmalarıyla ihtişamla işlenerek düğünü adeta bir sanat eserine çevirdi. Göz alıcı çiçek aranjmanları ve büyüleyici dekorasyon, bu masalsı gecenin ışıltısını tamamladı.

Ses ve ışık tasarımında Dark Teknik’ten Naz ve ekibi, muhteşem bir şova imza atarak geceye bambaşka bir enerji kattı. Her ritimde patlayan ışıklar, dans pistini bir festivale dönüştürdü. İrem ve Enes çifti, Hande Kayacıklı’dan aldıkları özel dans eğitimiyle, Paul Anka’nın “Put Your Head on My Shoulder” şarkısı eşliğinde aşk ve tutkunun kusursuz uyumunu yansıtan unutulmaz bir ilk dans sergiledi.

Bu büyülü gece, Click Photography ekibinin duygu dolu kadrajlarıyla ölümsüzleşti. Her kare, aşkın ve estetiğin harikulade bir yansımasına dönüşerek bu masalsı anları sanatla buluşturdu. Bu unutulmaz geceyi kusursuz bir şekilde hayata geçiren tüm ekibe tebrikler!

Bu özel gün, sadece bir düğün değil, aşkın en saf haliyle taçlandığı unutulmaz bir başlangıçtı. İrem ve Enes, sevgiyle birbirlerine söz verirken, gözlerindeki ışık ve kalplerindeki heyecan her anı büyüleyici kıldı. Dilerim ki bu zarif birliktelik; mutluluk, huzur ve aşkla daima parlasın.

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Yazar Hakkında /

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