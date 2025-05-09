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Posh and Timeless Weddings Four Seasons’ta Bir Kış Rüyası

Düğün

Posh and Timeless Weddings Four Seasons’ta Bir Kış Rüyası

yazan:
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Hazırsanız, sizi İstanbul Boğazı’nın kıyısında, büyüleyici güzellikte bir düğüne ışınlıyoruz! Düğün değil, adeta bir peri hikâyesi…

Tekstilci Yahya Nedim ve Tülay Erdoğan’nın güzeller güzeli kızları Ruda ile, inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden Müjgan ve Hikmet Bozyel çiftinin oğulları Server, Four Seasons Hotel Bosphorus’ta, hafızalardan silinmeyecek bir düğünle hayatlarını birleştirdiler.

Lavin Event’in kreatif direktörlüğünde tasarlanan konsept, Dark Teknik’ten Ahmet Bey ve ekibinin ileri düzey prodüksiyon altyapısıyla hayat buldu. Lacivert ve gri tonlarının zarif uyumuyla kurgulanan atmosferde, dört cepheyi çevreleyen kış temalı 360° LED paneller, etkileyici bir sahne derinliği yarattı. Aylar süren teknik planlama ve detaylı uygulama, gecenin her anına kusursuzluk katarken misafirleri adeta dijital bir kış masalına taşıdı.

Ruda’nın Evden Çıkış Anı

Özem Keskin imzalı, üç boyutlu çiçeklerle bezeli bu zarif tasarım; Ruda’nın içten tebessümünü, gözlerinde parlayan heyecanını, sade bir asaletle buluşturdu.

Gelinlik

Zuhair Murad imzalı bu ışıltılı gelinlik, Ruda’nın üzerinde gerçek anlamda hayat buluyor. Kristal işlemelerle bezeli bir silüet… Nesrin Can’ın sade ama şık saç tasarımı ve Alev Kaya’nın zarif dokunuşlu makyajıyla tamamlanarak baştan sona stil, zarafet ve ışıltının buluştuğu büyüleyici bir an.

Gecenin startını Ozan Mensur verdi, enerji bir anda tavan yaptı. Ardından sahne Berkay’ındı, objektif ise Click34 ekibinin… Şık davetliler, müzik ve unutulmaz anlar… Her şey tek kelimeyle “kusursuz”du.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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